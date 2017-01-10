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НовостиОбщество

С 1 января 2017 года уплату страховых взносов необходимо производить в налоговые органы

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10 января 2017 г., 12:10
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С 1 января 2017 года уплату страховых взносов необходимо производить в налоговые органы

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда РФ по Липецкой области обращает внимание работодателей, что реквизиты для уплаты страховых взносов необходимо уточнять в налоговых органах, а не как это было ранее – в территориальных управлениях Пенсионного фонда.

В то же время Пенсионный фонд не прекращает взаимодействие с работодателями. За ПФР в части администрирования остается ряд функций. Это все, что связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки – все это остается за ПФР на трехлетний переходный период.

ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.
Теги новости: пенсионный фонд
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