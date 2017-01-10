«Точка зрения»: как вернуть человека к здоровой жизни после длительных праздничных гуляний?

И есть ли у медицины сегодня современные способы помощи избавления от алкогольной зависимости или обычного неумеренного пьянства? «Точка зрения» Михаила Коростина - главного врача Липецкого областного наркологического диспансера.





Главный врач Липецкого областного наркологического диспансера





Об этом сегодня в программе «Точка зрения»Михаил Коростин