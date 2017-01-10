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НовостиОбщество

«Точка зрения»: как вернуть человека к здоровой жизни после длительных праздничных гуляний?

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10 января 2017 г., 12:00
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«Точка зрения»: как вернуть человека к здоровой жизни после длительных праздничных гуляний?

И есть ли у медицины сегодня современные способы помощи избавления от алкогольной зависимости или обычного неумеренного пьянства? «Точка зрения» Михаила Коростина - главного врача Липецкого областного наркологического диспансера.

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Об этом сегодня в программе «Точка зрения»

 
Михаил Коростин
Главный врач Липецкого областного наркологического диспансера 

«Это такое  бесшабашное – гуляй, на всю железку! Поэтому тяжело было особенно 30, 31 декабря, потому что очень большое количество людей поступило на вытрезвление. То есть этих людей находили лежащими на лавочках, они не доходили с корпоративов, вечеринок до дома. То есть  скорая  помощь подхватывала, привозила, в вечернее, в ночное время. У нас за праздники на вытрезвление 55 пациентов за всё время было, из них 30 и 31 декабря – 31 человек.»

 «Впервые за многие годы поступило в эти дни  245 человек,  и не было и одного случая смерти.»

 «У меня такое ощущение, что люди начали как-то смотреть за дозой, и количество патологий не так велико.»

 «Но через неделею ожидаем массовое большое поступление так называемых тяжелых, с запоями, с психозами, абстиненциями…»

 «Очень многие сами обращаются, из 245 – 91 человек сами приехали, то есть прийти в себя, прокопаться, стать нормальным человеком.»

 «Когда на второй день хочется выпить и становится плохо – надо обязательно  обращаться к нам.»

 «Сейчас появились лекарства, которые не то чтобы как раньше:  выпьешь - умрешь, а которые помогают преодолеть желание пить большое количество алкоголя. Если пить лекарство регулярно, то человек выпьет не 1 литр, а 150 граммов и остановится...»


Теги новости: точка зрения
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кокс
10 января 2017 г., 12:12
признаюсь что меня останавливает цена на алкоголь я бы выпил больше но дорого...и я уверен что многих курильщик так же остановит цена пусть даже рост цен на табак остановит каждого 10-ого уже достижение...
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