«Точка зрения»: как вернуть человека к здоровой жизни после длительных праздничных гуляний?

И есть ли у медицины сегодня современные способы помощи избавления от алкогольной зависимости или обычного неумеренного пьянства? «Точка зрения» Михаила Коростина - главного врача Липецкого областного наркологического диспансера.
Михаил Коростин
Главный врач Липецкого областного наркологического диспансера
«Это такое бесшабашное – гуляй, на всю железку! Поэтому тяжело было особенно 30, 31 декабря, потому что очень большое количество людей поступило на вытрезвление. То есть этих людей находили лежащими на лавочках, они не доходили с корпоративов, вечеринок до дома. То есть скорая помощь подхватывала, привозила, в вечернее, в ночное время. У нас за праздники на вытрезвление 55 пациентов за всё время было, из них 30 и 31 декабря – 31 человек.»
«Впервые за многие годы поступило в эти дни 245 человек, и не было и одного случая смерти.»
«У меня такое ощущение, что люди начали как-то смотреть за дозой, и количество патологий не так велико.»
«Но через неделею ожидаем массовое большое поступление так называемых тяжелых, с запоями, с психозами, абстиненциями…»
«Очень многие сами обращаются, из 245 – 91 человек сами приехали, то есть прийти в себя, прокопаться, стать нормальным человеком.»
«Когда на второй день хочется выпить и становится плохо – надо обязательно обращаться к нам.»
«Сейчас появились лекарства, которые не то чтобы как раньше: выпьешь - умрешь, а которые помогают преодолеть желание пить большое количество алкоголя. Если пить лекарство регулярно, то человек выпьет не 1 литр, а 150 граммов и остановится...»