Для липчан запустят «горячую линию» по медицине

В Липецкой области открыли филиал союза пациентов России.

В Липецкой области начал свою работу филиал Всероссийского союза пациентов. Региональное отделение некоммерческой организации возглавил президент Липецкой областной организации Всероссийского общества больных гемофилией Максим Загрядский. Руководитель нового объединения в Липецкой области рассказал GOROD48 о том, какие цели оно перед собой ставит и какие планы строит на первое полугодие.- Одна из основных задач - повышение правовой культуры пациентов в Липецкой области. Помните, с десяток лет назад мы боялись спорить в магазинах о разнице на ценниках и возвращать товар? Позже наши сограждане стали более подкованными в правовых вопросах, в том числе благодаря работе Роспотребнадзора, и теперь не стесняются отстаивать гарантированное им Законом о потребителях. Аналогичный процесс должен быть и в вопросе коммуникации пациента и врача. Не стоит бояться и стесняться знать свои права в области получения медицинской помощи, - уверен Максим Загрядский. - Даже многие жители Москвы не в курсе, казалось бы, азов: например, как получить помощь в поликлинике не по месту прописки. Для повышения правовой культуры и будет, в том числе, работать липецкий филиал Всероссийского союза пациентов.На пути к этой цели стоит немало задач. Так, в уже феврале липецкий филиал союза пациентов намерен запустить ресурс в Сети (уже сейчас работает телефон 39-36-95), в марте — обеспечить липчанам работу «горячей линии». С ее помощью можно будет получить разъяснения и информацию по волнующим липецких пациентов вопросам. Уже в апреле в Липецке запланирована первая региональная конференция Всероссийского союза пациентов.Кроме того, в планах филиала работа пациентских школ. Их важность подчеркнута на уровне Министерства образования России. Некоммерческие социально-ориентированные организации играют большую роль в том, чтобы россияне понимали, что и с тяжелыми недугами можно получить квалифицированную помощь, нормально жить, развиваться и учиться. В краткосрочных планах липецкого филиала союза пациентов встречи, посвященные гемофили, муковисцидоза, свертываемости крови. Не исключено, что будет работать пациентская школа по гепатиту С, который сейчас уже можно лечить.Помимо этого, липецкий филиал намерен выстроить конструктивный диалог пациента и врача, вести прямые разговоры со властью, активно работать при общественном Совете управления здравоохранения Липецкой области. Вместе с этим планируется прием и частных жалоб, но все они должны быть объективно обоснованы. Тогда ситуацию будут разбирать эксперты, не исключено и привлечение юристов. Впрочем, Максим Загрядский уверен, что вопросы частного характера можно решить на уровне лечебно-профилактического учреждения. А вот проблемы системного характера нужно прорабатывать в более высоких эшелонах.Миссией Союза является достижение максимально возможного уровня медицинской помощи населению в целом и каждому гражданину в отдельности. Целью – создание системы общественного участия в формировании национальной политики здравоохранения и социального развития. Сегодня ВСП объединяет 14 общероссийских и межрегиональных организаций и более 80 их подразделений - региональных НКО пациентов, представляющих интересы более 5 миллионов граждан Российской Федерации - пациентов с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями.