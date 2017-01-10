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НовостиОбщество

Родственные связи украинских политиков с липецкой землей крепнут?

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10 января 2017 г., 11:25
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Родственные связи украинских политиков с липецкой землей крепнут?

Журналисты нашли очередных родственников представителя украинского истеблишмента в Липецкой области.

Напомним, три года назад глава Липецкой области Олег Королев рассказал всему миру на молодежном форуме о том, что жена Петра Порошенко – уроженка Липецка. Родилась Марина Перевезенцева на улице Желябова и первые годы жизни провела в Липецкой области. С этим фактором и в России и на Украине связывают успешное ведение бизнеса Петром Порошенко в регионе.

К слову, первоначально даже украинская версия Википедии местом рождения Марины Перевезенцевой обозначала Липецк. Но после майдана информацию об этом «подтерли», и местом рождения Марины значится уже Киев.

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Рязанские журналисты сегодня рассказали о еще одном родственнике украинских политиков. На этот раз речь идет о политике опальном, уехавшем с Украины в Россию после майдана, бывшем премьере Николае Азарове, который готовится создавать в России правительство Украины в изгнании. По данным «Новая газета-Рязань», в регионе успешно ведет бизнес некий Алексей Сальников, уроженец Данковского района Липецкой области. Вот он-то, по данным рязанцев, и является родственником Николая Азарова. Причем компания Сальникова зарегистрирована в Данкове.

Об Алексее Сальникове известно то, что родился он Данкове Липецкой области в семье служащих. В 1988 году окончил с серебряной медалью среднюю школу №1 города Данкова. В период обучения активно участвовал в общественной работе: был председателем пионерской организации Данковского района, секретарём комсомольской организации школы. Занимался спортом, выступал за юношескую сборную Липецкой области по футболу.

В 1988 году поступил в Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. В 1995 году получил диплом врача по специальности «лечебное дело». Затем обучался в клинической интернатуре, проходил ординатуру на кафедре терапии ФПДО, специализацию на кафедре функциональной диагностики. С 1998 года работал врачом функциональной диагностики в Рязанском областном госпитале ветеранов войн. С 2002 года занимался предпринимательской деятельностью. С 2006 года возглавляет группу промышленных компаний «Развитие».

 

Теги новости: Украина, Азаров, Порошенко, Перевезенцева.
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Криптота
10 января 2017 г., 11:44
Алексей Сальников подозревается в даче взятки заместителю начальника рязанской ИФНС №1
четверг, 21 мая, 2015 - 11:12
В отношении депутата Рязанской областной Думы, который является учредителем коммерческой организации, возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере». Об этом сообщается на сайте МВД России.

Речь идет об Алексее Сальникове («Единая Россия»).
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