Липецких подростков попробуют отучить от чипсов

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Беседу с медиками посвящают мусорной еде.

Час здоровья на тему правильного питания состоится в Липецкой областной детской библиотеке. Как рассказали в учреждении GOROD48, встречу назвали «Мусорной еде говорим «Нет!». Беседа с ребятами старше 12 лет состоится 26 января.Встреча с подростками станет частью годового проекта библиотеки «Мы выбираем жизнь». В его рамках читателям учреждения прививают правовую культуру и основы здорового образа жизни. Во втором пункте сотрудники книгохранилища работают с медиками центра последипломного образования.Гости встречи в игровой форме с помощью медиков узнают, почему так вредно пить сладкую газировку, питаться чипсами, сухариками и не заваренной сухой лапшой быстрого приготовления. Викторины помогут ребятам понять основы правильного питания, важность его соблюдения и узнают последствия для здоровья от мусорной пищи.Возрастной ценз 12+ основан на том, что подростки по большей части уже сами формируют свое меню. Им также более интересно узнать о том, что полезно, а что нет для внутреннего и внешнего состояния организма.