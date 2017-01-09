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НовостиОбщество

Липецких подростков попробуют отучить от чипсов

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0
09 января 2017 г., 12:12
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Липецких подростков попробуют отучить от чипсов
Фото: theadplan.com

Беседу с медиками посвящают мусорной еде.

Час здоровья на тему правильного питания состоится в Липецкой областной детской библиотеке. Как рассказали в учреждении GOROD48, встречу назвали «Мусорной еде говорим «Нет!». Беседа с ребятами старше 12 лет состоится 26 января.

Встреча с подростками станет частью годового проекта библиотеки «Мы выбираем жизнь». В его рамках читателям учреждения прививают правовую культуру и основы здорового образа жизни. Во втором пункте сотрудники книгохранилища работают с медиками центра последипломного образования.

Гости встречи в игровой форме с помощью медиков узнают, почему так вредно пить сладкую газировку, питаться чипсами, сухариками и не заваренной сухой лапшой быстрого приготовления. Викторины помогут ребятам понять основы правильного питания, важность его соблюдения и узнают последствия для здоровья от мусорной пищи.

Возрастной ценз 12+ основан на том, что подростки по большей части уже сами формируют свое меню. Им также более интересно узнать о том, что полезно, а что нет для внутреннего и внешнего состояния организма.
Теги новости: Медицина, здоровье, питание
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Ваши комментарии
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Готовлю своими ручками
09 января 2017 г., 13:30
...что полезного? Сначала отравили всех дерьмом, зависимость как у наркоманов, а теперь они лекции будут читать. Что полезного?????
Готовлю своими ручками
09 января 2017 г., 13:27
На кассе перед глазами всякой хрени завались... попробуйте отучите. А я посмотрю...трепаться вы умееете, только одними словами ничего не сделаешь. Мой ребёнок проходит и ничего не просит ,не трогает, и не интересуется что это за гадость такая. С рождения надо воспитывать деточку свою, а не посасывать пивко с чипсами, причем не возбраняется и пиво дошкольникам давать. Родители этого не скрывают. Вот вам ...
снеговик
09 января 2017 г., 13:25
Наконец то .что то полезное для населения организовали !
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