Митрополит Липецкий и епископ Усманский совершили совместное богослжение

Фото: mitropolia-lip.ru

Сегодня митрополит Липецкий и Задонский Никон и Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий возглавили Божественную литургию в храме Всех Святых, в земле Российской просиявших.

В совершении Литургии архипастырям сослужили: секретарь Липецкой епархии протоиерей Василий Бильчук, благочинный 1-го Липецкого церковного округа протоиерей Константин Гришин, благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель Преображенского храма Липецка протоиерей Константин Баязов, настоятель храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, протоиерей Владимир Сельцов и духовенство храма.

Богослужебные песнопения исполнял праздничный хор прихода под управлением Алексея Грушихина.

После сугубой ектении Преосвященнейший Евфимий вознес молитву о мире в Украине, сообщает Липецкая митрополия.