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НовостиОбщество

Митрополит Липецкий и епископ Усманский совершили совместное богослжение

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08 января 2017 г., 15:40
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Митрополит Липецкий и епископ Усманский совершили совместное богослжение
Фото: mitropolia-lip.ru

Сегодня митрополит Липецкий и Задонский Никон и Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий возглавили Божественную литургию в храме Всех Святых, в земле Российской просиявших.

В совершении Литургии архипастырям сослужили: секретарь Липецкой епархии протоиерей Василий Бильчук, благочинный 1-го Липецкого церковного округа протоиерей Константин Гришин, благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель Преображенского храма Липецка протоиерей Константин Баязов, настоятель храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, протоиерей Владимир Сельцов и духовенство храма.

Богослужебные песнопения исполнял праздничный хор прихода под управлением Алексея Грушихина.

После сугубой ектении Преосвященнейший Евфимий вознес молитву о мире в Украине, сообщает Липецкая митрополия.

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