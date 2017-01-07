Искать:
7
Суббота, 7 января 2017 г.01:00
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиСпорт

На поражения в официальных матчах «Липецк-Индезит» ответил победами в товарищеских

Рекомендую
0
06 января 2017 г., 23:32
183
Изменить шрифт
На поражения в официальных матчах «Липецк-Индезит» ответил победами в товарищеских

Наши волейболистки дважды обыграли принципиальных соперниц из Воронежа.

Волейболистки «Липецка-Индезита» выиграли два товарищеским матча у «Воронежа»: вчера на площадке у соперниц, сегодня – на своем поле.

Новогодние каникулы подопечные Андрея Смирнова посвятили работе, точнее – подготовке к будущим матчам.

В «товарняке» в Воронеже наша команда одержала победу с редким для волейбола счетом – 5:0. Дело в том, что по договоренности между двумя командами матч в любом случае должен был состоять из максимального количества сетов, и все три партии липчанки завершили в свою пользу – 25:23, 26:24, 25:23, 25:23 и 18:16.

Сегодня ответный поединок прошел в зале спортивного комплекса ОКДЮСШОР (бывший «Промстрой»), и вновь принес победу нашей команде, на сей раз – 4:1.

Гостьям из Воронежа удалось выиграть у «Липецка-Индезита» вторую партию – 25:20. До этого липчанки победили в первой – 25:15, а затем выиграли в последующих отрезках - 25:15, 25:17, 16:14.

Отметим, что первых успехов в 2017 году «индезиточки» добились без своего лидера Серафимы Тестяной. Подхватившей небольшую простуду. Зато вернулась в строй после травмы Маргарита Свиридова.

Любопытно, что в официальных матчах сезона 2016/17 результат матчей был совсем иным: тогда две «виктории» в спортивном зале ЛГТУ одержали волейболистки Воронежа.

14 и 15 декабря на своей площадке липчанки, занимающие 7-е место среди 9 команд, высшей лиги «А» примут нижегородскую «Спарту», и это будут официальные игры чемпионата.

Теги новости: Волейбол, "Индезит-Липецк".
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Липецкие волейболистки сегодня тоже не порадовали
Липецкие волейболистки сегодня тоже не порадовали
03.12.2016 18:18:40
4
1089
Липецкие волейболистки проявили железный характер, вырвав в Уфе победу на тай-брейке
Липецкие волейболистки проявили железный характер, вырвав в Уфе победу на тай-брейке
04.12.2016 20:45:59
3
1180
Красивую волейбольную акцию подпортил… результат игры (ФОТО)
Красивую волейбольную акцию подпортил… результат игры (ФОТО)
11.12.2016 20:06:03
1
1626
Липецкий «Индезит» вновь проиграл на своей площадке «Воронежу» (ФОТО)
Липецкий «Индезит» вновь проиграл на своей площадке «Воронежу» (ФОТО)
13.12.2016 09:42:00
1
801
В Череповце «Липецку-Индезиту» не помогли ни 20 очков Сотниковой, ни волейболистка из Лиги чемпионов
В Череповце «Липецку-Индезиту» не помогли ни 20 очков Сотниковой, ни волейболистка из Лиги чемпионов
18.12.2016 17:01:59
854
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро