На поражения в официальных матчах «Липецк-Индезит» ответил победами в товарищеских

Наши волейболистки дважды обыграли принципиальных соперниц из Воронежа.

Волейболистки «Липецка-Индезита» выиграли два товарищеским матча у «Воронежа»: вчера на площадке у соперниц, сегодня – на своем поле.

Новогодние каникулы подопечные Андрея Смирнова посвятили работе, точнее – подготовке к будущим матчам.

В «товарняке» в Воронеже наша команда одержала победу с редким для волейбола счетом – 5:0. Дело в том, что по договоренности между двумя командами матч в любом случае должен был состоять из максимального количества сетов, и все три партии липчанки завершили в свою пользу – 25:23, 26:24, 25:23, 25:23 и 18:16.

Сегодня ответный поединок прошел в зале спортивного комплекса ОКДЮСШОР (бывший «Промстрой»), и вновь принес победу нашей команде, на сей раз – 4:1.

Гостьям из Воронежа удалось выиграть у «Липецка-Индезита» вторую партию – 25:20. До этого липчанки победили в первой – 25:15, а затем выиграли в последующих отрезках - 25:15, 25:17, 16:14.

Отметим, что первых успехов в 2017 году «индезиточки» добились без своего лидера Серафимы Тестяной. Подхватившей небольшую простуду. Зато вернулась в строй после травмы Маргарита Свиридова.

Любопытно, что в официальных матчах сезона 2016/17 результат матчей был совсем иным: тогда две «виктории» в спортивном зале ЛГТУ одержали волейболистки Воронежа.

14 и 15 декабря на своей площадке липчанки, занимающие 7-е место среди 9 команд, высшей лиги «А» примут нижегородскую «Спарту», и это будут официальные игры чемпионата.