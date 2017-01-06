40-летний липчанин разбил в развлекательном центре микрофон за 30 000 рублей

За период с 31 декабря по 6 января сотрудниками УВО управления Росгвардии по Липецкой области за различные виды преступлений и административных правонарушений было задержано и доставлено в территориальные органы МВД 14 граждан, в том числе 8 – за административные правонарушения и 6 – по подозрению в совершении преступлений.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, большинство административных правонарушений – попытки хищения материальных ценностей из магазинов (липчане шесть раз пытались вынести товар, минуя кассу). Самый серьезный материальный ущерб за время праздников причинил 40-летний липчанин, умудрившийся разбивший в одном из культурно – развлекательных центров микрофон стоимостью 30 тысяч рублей.Кроме того, на счету нарядов вневедомственной охраны – задержание двух мужчин по подозрению в проникновении на территорию маслозавода в Усмани, 30-летнего ельчанина, подозреваемого в хищении имущества из припаркованной «Газели», и его земляка, 50-летнего инвалида первой группы, который нанес ножевые ранения оказавшейся с ним в одной квартире женщине. Также утром первого января сотрудники УВО по введенной Центром управления нарядами УМВД России по городу Липецку «Вариантной системе» задержали двух мужчин, похитивших пуховик, сотовый телефон и фотоаппарат у 35-летней жительницы Липецка. Во всех случаях собранные материалы переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.Более ста сотрудников управления Росгвардии по Липецкой области встретят нынешнее Рождество на службе. Традиционно, дежурство будут нести почти 90 сотрудников вневедомственной охраны на 44 патрульных автомобилях. В мероприятиях по охране общественного порядка также задействованы 15 сотрудников ОМОН «Легион» и пятеро – СОБР «Феникс» управления Росгвардии по Липецкой области. Еще более восьмидесяти сотрудников ОМОНа и вневедомственной охраны находятся в резерве в пунктах постоянной дислокации на случай осложнения оперативной обстановки.К местам проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, приближены 16 нарядов групп задержания УВО.