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НовостиПроисшествия

40-летний липчанин разбил в развлекательном центре микрофон за 30 000 рублей

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06 января 2017 г., 19:44
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За период с 31 декабря по 6 января сотрудниками УВО управления Росгвардии по Липецкой области за различные виды преступлений и административных правонарушений было задержано и доставлено в территориальные органы МВД 14 граждан, в том числе 8 – за административные правонарушения и 6 – по подозрению в совершении преступлений.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, большинство административных правонарушений – попытки хищения материальных ценностей из магазинов (липчане шесть раз пытались вынести товар, минуя кассу). Самый серьезный материальный ущерб за время праздников причинил 40-летний липчанин, умудрившийся разбивший в одном из культурно – развлекательных центров микрофон стоимостью 30 тысяч рублей.

Кроме того, на счету нарядов вневедомственной охраны – задержание двух мужчин по подозрению в проникновении на территорию маслозавода в Усмани, 30-летнего ельчанина, подозреваемого в хищении имущества из припаркованной «Газели», и его земляка, 50-летнего инвалида первой группы, который нанес ножевые ранения оказавшейся с ним в одной квартире женщине. Также утром первого января сотрудники УВО по введенной Центром управления нарядами УМВД России по городу Липецку  «Вариантной системе» задержали двух мужчин, похитивших пуховик, сотовый телефон и фотоаппарат у 35-летней жительницы Липецка. Во всех случаях собранные материалы переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.  

Более ста сотрудников управления Росгвардии по Липецкой области встретят нынешнее Рождество на службе. Традиционно, дежурство будут нести почти 90 сотрудников вневедомственной охраны на 44 патрульных автомобилях. В мероприятиях по охране общественного порядка также задействованы 15 сотрудников ОМОН «Легион» и пятеро – СОБР «Феникс» управления Росгвардии по Липецкой области.  Еще более восьмидесяти сотрудников ОМОНа и вневедомственной охраны находятся в резерве в пунктах постоянной дислокации на случай осложнения оперативной обстановки.

К местам проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, приближены 16 нарядов групп задержания УВО.
Теги новости: Росгвардия, Новый год, преступления
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Вступайте! Строго 18+ https://vk.com/chp48
06 января 2017 г., 20:26
Происшествие в Липецке сегодня.
В этой группе
https://vk.com/chp48
макет акм
06 января 2017 г., 20:24
ну , этож макет ...судя по "рожку" ,охотно верю что это "охолощенный калаш"
Это Россия?
06 января 2017 г., 20:18
Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров выложил видео, на кадрах которого гоняет с друзьями по "встречке". Из окна водитель обстреливает другие авто из игрушечного оружия.

Компания друзей, видимо, очень весело проводит время. На кадрах слышно, что молодые люди смеются. Они постоянно используют нецензурную брань.

Действие происходит в центре Москвы. Молодые люди попытались инсценировать обстрел машин, но на самом деле оружие было ненастоящее.
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