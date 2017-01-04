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НовостиОбщество

Как липчане оценили свою повседневную жизнь

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04 января 2017 г., 15:31
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Как липчане оценили свою повседневную жизнь

В Липецкой области подвели итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2014 году.

Система сразу нескольких федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам была запущена в стране с 2011 года. В качестве единицы наблюдения определено домохозяйство и постоянно проживающие в нём члены домохозяйства. Комплексное наблюдение условий жизни населения является частью системы этих федеральных статистических наблюдений. В рамках обследования государство планирует узнать, как непосредственно сами граждане оценивают состояние и условия проживания, доступность и качество социальных услуг, уровень и источники доходов, мотивацию к труду и здоровому образу жизни; репродуктивные планы, рацион питания и пр.

Один из блоков исследования был посвящен жилищному вопросу.

Жилищные условия

В ходе опроса респонденты в 89,6% городских домохозяйств заявили, что не собираются пока улучшать свои жилищные условия, хотя 18% отметили, что стеснены в проживании – горожан среди них оказалось 23,5%, селян – 8,2%. Среди 10,4% липчан, которые собираются улучшить свои жилищные условия, более трети планировали купить или построить новое жилье, а шестая часть уже ведут строительство или участвуют в долевом строительстве.

Из общего числа опрошенных, 3,2% домохозяйств оценили состояние своего жилого помещения как отличное, 41,8% – как хорошее, 47,5% – как удовлетворительное. Основным недостатком своего жилья треть участников исследования назвали плохую шумоизоляцию. Для города эта проблема более актуальна – на окружающий шум жаловались 47%, тогда как в селах – всего 5%. На втором месте оказались недостаток тепла в помещении (20,2%), на третьем – избыток влажности, сырость (15,4%).

Несмотря на достаточно высокую обеспеченность централизованным водопроводом (93,1%), постоянные перебои с питьевой водой испытывают 9% липчан, имеющих этот вид благоустройства, а 39,5% – время от времени. Центральным отоплением были обеспечены 57,7% домохозяйств участников опроса. При том, у 16,6% этих респондентов есть дополнительные источники отопления, кроме централизованного (бойлер, радиатор, вентилятор, камин или печь, «теплый пол»).

Активнее всего липчане оборудовали свое жилье индивидуальными приборами учета электроэнергии (89,3%) и холодной воды (82,6%), реже всего они устанавливали ИПУ расхода тепла (0,2%). Счетчики газа были в 53,5%, горячей воды – 41,8%.

В своем населенном пункте нравится жить 91,9% липчан. Среди основных проблем на первом месте оказались плохая организация работы жилищно-коммунальных служб, на которую пожаловались 76,8%, состояние дорог и безопасность движения (63,1%), большая отдаленность мест для занятий физкультурой (36,3%), отдыха и досуга (34,3%), плохая организация работы общественного транспорта (34%). Менее всего липчан волновала отдаленность торговых точек (12,3%)

Условия труда

Значительная часть проведённого Росстатом комплексного наблюдения была посвящена изучению удовлетворенности россиян качеством условий труда.

Так, своим заработком были удовлетворены 33% работающих участников опроса (37,1% среди мужчин, 28,6% - среди женщин). Заработок совсем не удовлетворял 16,1% респондентов. Режим работы полностью устраивал 88,4% липчан, условия труда – 70,8%, моральное удовлетворение от работы получали 67,3%.

Профессию, подтвержденную дипломом, имели 77,8% липчан, занятых в экономике. При том, работа полностью соответствовала полученной специальности лишь у 49,5%, а была близкой или смежной со специальностью – у 9,3%. В основном, липчане оценивали свою работу как «средней тяжести» (56,2%), и лишь 3,7% отметили, что у них «очень тяжелая работа». Четверть респондентов постоянно испытывают на работе нервное напряжение и стресс, почти треть – воздействие вредных производственных факторов. В то же время «совершенно безопасной» и «достаточно безопасной» считают свою работу более 56%.

Дополнительная работа была у 6,5% липчан – респонденты преимущественно выполняли ее в выходные и/или праздничные дни. Пенсионеры, продолжающие трудиться после выхода на заслуженный отдых, в среднем продолжали работать еще 6,75 лет.

При поиске работы, 45,6% респондентов основным критерием для себя определили "только хороший заработок", еще 35% – "только соответствие своей специальности". Однако, 81,2% ищущих работу, соответствующую определенным критериям, оценивают реальную возможность ее найти как "довольно сложную".

Медицина и здоровье

36,2% респондентов в возрасте от 15 лет и старше оценили своё состояние здоровья как хорошее и очень хорошее. Еще 47,6% - как удовлетворительное. Причём мужчины оценили состояние своего здоровья выше, чем женщины. Около трети респондентов – 32,7% сказали, что имеют хронические заболевания. При этом 63,1% находятся под диспансерным наблюдением.

Доля указавших на нуждаемость в медицинской помощи составила 26,7% (в основном, в диагностическом исследовании). В 2014 году, согласно опросу, обращались за амбулаторно-поликлинической помощью 42,4%, скорую помощь вызывали 11,5%. При получении скорой медицинской помощи среднее время ожидания составило 29,42 минуты, при том почти 40% дожидались приезда бригады менее 20 минут, вызовов свыше часа не было вовсе.

При необходимости получения амбулаторной помощи среднее время госпитализации составило 16,56 дней, при том 72,8% липчан были госпитализированы в больницу уже в день приема и получения направления, и лишь 3,2% пришлось ожидать от 8 до 14 дней.

Основными причинами не обращения за медицинской помощью в Липецкой области являются самолечение (36,5%), неудовлетворенность работой медицинских учреждений (35,3%), отсутствие времени (18,9%). Еще 14,7% отметили, что необходимое лечение они могли получить только платно, а 18,7% не рассчитывали на эффективное лечение.

Негативными факторами, которые влияют на состояние здоровья, являются табакокурение и употребление алкогольных напитков. 16% респондентов в возрасте от 15 лет и старше говорят, что они курят ежедневно, ещё 7,4% населения курят изредка. Необходимо отметить, что 70% наших граждан не курили и не курят. Большая часть опрошенных начинает курить в возрасте от 15 до 20 лет (57%).

В ходе опроса 50,1% респондентов в возрасте 15 лет и старше сообщили, что не употребляют алкогольные напитки. Из числа лиц, которые употребляют алкогольные напитки, 57,1% говорят, что выпивают только по праздникам, 3,3% говорят, что употребляют алкоголь практически каждый день, употребляют несколько раз в неделю ещё 4,8%.

Дети

По оценке родителей, у 82,3% детей в регионе в возрасте до 15 лет хорошее состояние здоровья.

Из числа учеников начальной школы посещают группу продленного дня 10,6% (в среднем по Российской Федерации – 26%), за остальными детьми после занятий, в основном, присматривают кто-то из родителей (70,2%), бабушки и дедушки (33,7%), родственники и иные лица (9,3%). Однако, 3,5% учеников начальной школы большую часть времени остаются без присмотра взрослых лиц.

До образовательного учреждения большинство школьников добираются пешком (71%), при том среднее время на дорогу занимает 10,19 минут. На школьном автобусе приходиться добираться 15,8%, на общественном транспорте – 6,5%. Еще 4,9% детей родители подвозят на личном автомобиле.

Транспорт

Транспортом для передвижения пользовались 86,9% липчан – в основном муниципальным (50,5%) и общественным коммерческим (52,6%). Реже всего они использовали поездки в пригородных поездах (0,4%) и велосипеды и мопеды (1,8%). При том, почти две трети липчан для поездок пользовались только общественным транспортом. В среднем каждый из них совершал на общественном транспорте 14,15 поездок, средняя продолжительность поездки в оба конца составляла 51,18 минут, ожидать транспорт приходилось 16,63 минуты.

Отдых

По данным опроса, 47,6% жителей Липецкой области в возрасте 15 лет и более способны вести активный образ жизни, 36,1% – не способны по состоянию здоровья и 16,4% – не имеют такого желания. Однако же, из числа тех, кто, по своей личной оценке, способен вести активный образ жизни, реально занимались какими-либо видами активного отдыха всего 55,2% респондентов. Среди тех, кто отказывался от активных занятий, в основном, ссылались на нехватку времени – 49,2%.

Основными занятиями липчан в свободное время являются, в первую очередь, общение с друзьями (82,5%) и занятия за компьютером (63,4%). Далее следуют просмотр телепрограмм (36,2%), занятия спортом (26,7%), либо домашние дела (23,1%), чтение книг (20,5%). Лишь 8,4% тратят свободное время на хобби, а 8,8% - на возможность дополнительно подработать.

Среди культурно-развлекательных мероприятий у липчан наиболее популярными являются посещение ресторанов, баров, кафе (41,6%). Также 34,7% посещали религиозные учреждения своих конфессий, в том числе 8,7% делают это регулярно. Посещение кинотеатров оказалось на третьем месте (29,9%). Реже всего липчане ходили в музеи и на выставки – 7,3%, при том регулярно это делали всего 0,1%.

Туристическую или экскурсионную поездку за год, предшествующий опросу, совершали 16,5% жителей нашей области. Основными причинами отказа от поездок являются нехватка денежных средств (27,4%) и семейные обстоятельства (41,6%). На дачах предпочитали отдыхать 10,9% липчан.

Теги новости: статистика
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04 января 2017 г., 16:49
лично я не встречал в нашей стране человека, довольного своей зарплатой...очередной бред
Амига
04 января 2017 г., 16:34
Морально удовлетворены работой- это родственники на хороших местах с хорошей зарплатой? Или альтруисты? Или лгуны?
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04 января 2017 г., 16:33
ЧП48 !
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