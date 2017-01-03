Новый епископ провел первое богослужение в Усмани

Фото: mitropolia-lip.ru

Епископ Усманский помолился о мире на Украине

Как сообщается на сайте Липецкой митрополии, "Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий совершил первую Божественную литургию в Успенском храме Усмани.

Его Преосвященству сослужили: благочинный Усманского церковного округа, настоятель Успенского храма протоиерей Олег Парахин, настоятель Богоявленского храма протоиерей Виктор Нечаев и духовенство города.

После сугубой ектении Владыка Евфимий вознес молитву о мире в Украине...".

Напомним, 25 декабря в Москве архимандрит Евфимий был рукоположен во епископа Усманского патриархом Кириллом.

Из биографии епископа Усманского известно, что он родился 30 апреля 1975 года в городе Глухове Сумской области. После окончания средней школы поступил в Глуховское медицинское училище, по окончании которого работал заведующим фельдшерского акушерского пункта с. Белокопытово Сумской области. В 1994 году поступил в Глуховский государственный педагогический университет. В 1996 году поступил в число братии Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, где несет послушание по настоящее время. В 2004 году закончил Воронежскую Духовную семинарию, а в 2016 году – Московскую Духовную Академию. В 2011 году назначен благочинным по монастырям Липецкой епархии. По благословению Правящего архиерея курировал вопросы строительства и реставрации храмов Липецкой епархии. Игумен Евфимий (Максименко) является также членом общественного совета при УМВД и Прокуратуры России по Липецкой области.

Зачем в пределах Липецкой и Задонской митрополии появился еще один епископ - остается загадкой. В местных православных кругах говорят, что речь идет о подготовке возможного преемника руководителя Липецкой и Задонской епархии и Липецкой Митрополии - Митрополиту Липецкому и Задонскому Никону (Васину). На пенсию высшее духовенство отправляется в 75 лет, после чего срок их службы продлевается или не продлевается решением Патриарха. Митрополиту Никону буквально на днях исполнилось 75 лет и ближайший Синод рассмотрит вопрос ухода или не ухода владыки на покой.

Присвоение же викарию Евфимию титула "епископ Усманский" - соблюдение формальности. По данным источников GOROD48, речи о создании новой епархии в митрополии не идет. Не ведется речи и о том, что митрополит Никон обязательно уйдет на заслуженный отдых. Однако в РПЦ принято заботится об иерархическиое преемственности, и новый епископ по-сути будет "правой рукой" и первым помощником митрополита Никона до определенного времени. Впрочем, для того, чтобы Евфимий (Максименко) возглавил митрополию, ему не хватает административного опыта. По бюрократической традиции РПЦ принято, что правящий архиерей должен владеть опытом руководства епархией, прежде чем возглавить митрополию. Поэтому, в случае ухода митрополита Никона на покой, первым претендентом на его церковную должность может являться епископ Елецкий и Лебедянский максим (Дмитриев). Но, в любом случае, последнее слово в кадровых вопросах высших иерархов РПЦ за священным Синодом и Патриархом Всея Руси.





