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НовостиОбщество

Житель Ельца ищет своих спасителей

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0
03 января 2017 г., 10:18
142
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Житель Ельца ищет своих спасителей

Мужчине стало плохо в новогоднюю ночь.

В елецком паблике соцсети "ВКонтакте" сегодня размещено сообщение от жителя города Романа. Мужчина ищет юношу и девушку, спасших ему жизнь в новогоднюю ночь.

"Возвращался домой ночью с работы с 31 на 1 января. На улице Линейная стало плохо с сердцем! Остановился и выпал из авто", - пишет Роман. - "Хотел бы найти парня с девушкой на "Ладе-2114" черного цвета. Зовут Артем и Оксана. Подъехали и привели в себя! 
Ушли к своей машине и уехали. Не понимаю,по какой причине !"

"Я и мои друзья хотели бы вас отблагодарить от всей души за ваш отважный и правильный поступок...Напишите мне,не стесняйтесь!Чувствую себя в долгу.", - заканчивает свое сообщение ельчанин.

Теги новости: несчастный случай
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