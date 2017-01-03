Житель Ельца ищет своих спасителей

Мужчине стало плохо в новогоднюю ночь.В елецком паблике соцсети "ВКонтакте" сегодня размещено сообщение от жителя города Романа. Мужчина ищет юношу и девушку, спасших ему жизнь в новогоднюю ночь.
"Возвращался домой ночью с работы с 31 на 1 января. На улице Линейная стало плохо с сердцем! Остановился и выпал из авто", - пишет Роман. - "Хотел бы найти парня с девушкой на "Ладе-2114" черного цвета. Зовут Артем и Оксана. Подъехали и привели в себя!
Ушли к своей машине и уехали. Не понимаю,по какой причине !"
"Я и мои друзья хотели бы вас отблагодарить от всей души за ваш отважный и правильный поступок...Напишите мне,не стесняйтесь!Чувствую себя в долгу.", - заканчивает свое сообщение ельчанин.