Липчане возмущены ростом цен на алкоголь

Спиртное заметно подорожало.

Как сообщила GOROD48 начальник отдела по регулированию цен (тарифов) управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Инна Зайцева, на телефон "горячей линии" поступила жалоба на рост цен на алкоголь с Нового года.- Но никакого нарушения здесь нет: дело в том, что с 1 января в России увеличились акцизы на алкоголь, - отметила Инна Зайцева.Так, акциз на шампанское из импортного сырья вырос сразу на 10 рублей. Акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% , а также на пиво с долей спирта более 8,6% увеличился на рубль. А акциз на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) вырос на 23 рубля, на алкоголь до 9% - на 18 рублей.Добавим, что в России также увеличились акцизы на сигареты и бензин.