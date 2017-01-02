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НовостиОбщество

Липчане возмущены ростом цен на алкоголь

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0
02 января 2017 г., 14:12
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Липчане возмущены ростом цен на алкоголь

Спиртное заметно подорожало.

Как сообщила GOROD48 начальник отдела по регулированию цен (тарифов) управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Инна Зайцева, на телефон "горячей линии" поступила жалоба на рост цен на алкоголь с Нового года.

- Но никакого нарушения здесь нет: дело в том, что с 1 января в России увеличились акцизы на алкоголь, - отметила Инна Зайцева.

Так, акциз на шампанское из импортного сырья вырос сразу на 10 рублей. Акциз на пиво  с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% , а также на пиво с долей спирта более 8,6% увеличился на рубль. А акциз на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) вырос на 23 рубля, на алкоголь до 9% - на 18 рублей.

Добавим, что в России также увеличились акцизы на сигареты и бензин.  
Теги новости: Новый год, алкоголь, спиртное
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вопрос
02 января 2017 г., 14:51
Закупки были не в этом году,почему старая продукция по новым ценам????
иван
02 января 2017 г., 14:45
Рост цен на такую продукцию каждый раз нарушал стабильность в государстве. Неужели власти это не стало уроком. Или во власти не кому думать?
Дед
02 января 2017 г., 14:44
Никчемное поколение. Сами выгнать не могут или спиртик разбодяжить. Платят по полкило сахара акциза за 1 литр пива.
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