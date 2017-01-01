Искать:
1
Воскресенье, 1 января 2017 г.22:12
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Через Липецк пройдет мотопробег на мотоциклах "Урал"

Рекомендую
1
01 января 2017 г., 20:57
4
357
Изменить шрифт
Через Липецк пройдет мотопробег на мотоциклах "Урал"
Фото: vk.com/uralwanderungkraft

Экспедиция стартует 2 января в Санкт-Петербурге

2 Января, всероссийский мотоклуб «Урал» начинает Зимнюю мотоциклетную экспедицию «Поход Силы».

Маршрут, протяжённостью 6000 км. охватит такие города, как Санкт-Петербург - Кострома- Киров- Пермь – Екатеринбург- Ирбит- Челябинск- Самара- Липецк- Москва- Санкт-Петербург.

Экспедиция пройдёт на российских мотоциклах марки Урал без машин сопровождения в глухозимье по самым суровым регионам России. В Ирбите, на заводе ИМЗ, экспедиция получит новый мотоцикл Урал, который проследует в Петербург своим ходом в составе экспедиции.

Поход Силы приурочен семидесяти пятилетию ордена «Знак Почёта» Ирбитского Мотоциклетного Завода.

Организаторами мотопробега является мотоклуб «Урал», сообщество которого насчитывает более 6000 участников. Клуб активно участвует в благотворительных мероприятиях и акциях поддержки социально незащищённых людей и групп.

В Январе 2016 года мотоклубом был осуществлён пробег протяжённостью 3850 км от Санкт-Петербурга к самой северной точке Европы мысу Нордкап (Норвегия) и обратно. В условиях экстремальных температур (до минус 46 градусов) и гололёда, пробег стал ответом на инициативу группы депутатов о запрете зимней эксплуатации мотоциклов.


Теги новости: мотопробег, мотоцикл "Урал"
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Собаки на ёлках
01.01.2017 19:48:18
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

17 мая байкеры Липецка проведут мотопробег
17 мая байкеры Липецка проведут мотопробег
31.03.2014 11:22:33
3
3257
Российские байкеры отправились в мотопробег в честь 70-летия Победы
Российские байкеры отправились в мотопробег в честь 70-летия Победы
25.04.2015 13:47:39
2
1336
Мотопробег "Спасибо деду за Победу" держит путь в Липецкую область
Мотопробег "Спасибо деду за Победу" держит путь в Липецкую область
26.05.2015 19:17:19
27
2759
Липчане спасают хоккей мотопробегом
Липчане спасают хоккей мотопробегом
06.06.2015 15:32:07
53
2277
Российский МИД выразил протест из-за отказа Польши в мотопробеге
Российский МИД выразил протест из-за отказа Польши в мотопробеге
29.04.2016 14:34:05
11
827
Ваши комментарии
Добавить комментарий
сигвей
01 января 2017 г., 21:35
а у меня гироскутер сигвей я на нем поеду
Байкер
01 января 2017 г., 21:30
а у меня моторчик газулька я тоже присоединяюсь к мотопробегу
запутинец
01 января 2017 г., 21:21
А Херург приедет ?
Все комментарии (4)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро