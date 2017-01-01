Через Липецк пройдет мотопробег на мотоциклах "Урал"

Фото: vk.com/uralwanderungkraft

Экспедиция стартует 2 января в Санкт-Петербурге

2 Января, всероссийский мотоклуб «Урал» начинает Зимнюю мотоциклетную экспедицию «Поход Силы».Маршрут, протяжённостью 6000 км. охватит такие города, как Санкт-Петербург - Кострома- Киров- Пермь – Екатеринбург- Ирбит- Челябинск- Самара- Липецк- Москва- Санкт-Петербург.Экспедиция пройдёт на российских мотоциклах марки Урал без машин сопровождения в глухозимье по самым суровым регионам России. В Ирбите, на заводе ИМЗ, экспедиция получит новый мотоцикл Урал, который проследует в Петербург своим ходом в составе экспедиции.Поход Силы приурочен семидесяти пятилетию ордена «Знак Почёта» Ирбитского Мотоциклетного Завода.Организаторами мотопробега является мотоклуб «Урал», сообщество которого насчитывает более 6000 участников. Клуб активно участвует в благотворительных мероприятиях и акциях поддержки социально незащищённых людей и групп.В Январе 2016 года мотоклубом был осуществлён пробег протяжённостью 3850 км от Санкт-Петербурга к самой северной точке Европы мысу Нордкап (Норвегия) и обратно. В условиях экстремальных температур (до минус 46 градусов) и гололёда, пробег стал ответом на инициативу группы депутатов о запрете зимней эксплуатации мотоциклов.