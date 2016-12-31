Боец из Грязей получил удостоверение мастера спорта России по всестилевому каратэ (ФОТО)

Торжественное вручение прошло на международных соревнованиях в Ельце.

Спортсмен из Грязей Андрей Козлов официально выполнил норматив и получил документы мастера спорта России по всеститевому каратэ.

Заветную красную «корочку» и мастерский значок ему вручил руководитель управления по физкультуре и спорта Ельца Дмитрий Савчишкин во время 17-го традиционного новогоднего открытого первенства Липецкой области по всестителевому каратэ, состоявшегося в спортивном зале Елецкого госуниверситета.





На татами вышли 190 спортсменов, представлявшие не только три команды Липецка, сборные Ельца и Грязей, но и гостей турнира – команды Москвы, Московской области, Брянска, Тамбова. Приезд спорстменов из белорусского Гомеля придал соревнованиям статус международных.





Как рассказал GOROD48 главный судья турнира руководитель регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Владимир Бедоян, первое общекомандное место заняли спортсмены Липецка. Второе – ельчане, третье – бойцы из Грязей.





Общее руководство по проведению было возложено на Елецкую федерацию ашихара-каратэ, которой руководит Армен Акопян.

Соревнования прошли в рамках проекта «Уважай, тренируйся, побеждай», который реализуется при содействии администрации Липецкой области.



