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НовостиСпорт

Боец из Грязей получил удостоверение мастера спорта России по всестилевому каратэ (ФОТО)

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31 декабря 2016 г., 15:51
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Боец из Грязей получил удостоверение мастера спорта России по всестилевому каратэ (ФОТО)

Торжественное вручение прошло на международных соревнованиях в Ельце.

Спортсмен из Грязей Андрей Козлов официально выполнил норматив и получил документы мастера спорта России по всеститевому каратэ.

Заветную красную «корочку» и мастерский значок ему вручил руководитель управления по физкультуре и спорта Ельца Дмитрий Савчишкин во время 17-го традиционного новогоднего открытого первенства Липецкой области по всестителевому каратэ, состоявшегося в спортивном зале Елецкого госуниверситета.

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На татами вышли 190 спортсменов, представлявшие не только три команды Липецка, сборные Ельца и Грязей, но и гостей турнира – команды Москвы, Московской области, Брянска, Тамбова. Приезд спорстменов из белорусского Гомеля придал соревнованиям статус международных.

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Как рассказал GOROD48 главный судья турнира руководитель регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Владимир Бедоян, первое общекомандное место заняли спортсмены Липецка. Второе – ельчане, третье – бойцы из Грязей.

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Общее руководство по проведению было возложено на Елецкую федерацию ашихара-каратэ, которой руководит Армен Акопян.

Соревнования прошли в рамках проекта «Уважай, тренируйся, побеждай», который реализуется при содействии администрации Липецкой области.  

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Теги новости: Каратэ
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Чак Норис
31 декабря 2016 г., 16:14
я знаю 100 приемов карате и все бегом
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