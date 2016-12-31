Елку - украсть, «фанфурик» - выпить, трамвай – угнать

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Кто и как удивил липчан в 2016 году.

Году огненной обезьяны осталось доживать считанные часы, ног мы его никогда не забудем, а напоследок вспомним самое удивительное, что произошло в 2016-м в «Жемчужине Черноземья». А заодно – и людей, которые удивили липчан в уходящем году.

Мэр, отвечающий чаяниям народа





Еще год назад вопрос: «Кто такой Иванов»? звучал в Липецке примерно так же, как в Бразилии «Вам знаком дон Педро?». А теперь каждый знает, что Иванов Сергей Вячеславович – наш мэр, и многие удивляются его деяниям. В первую очередь – количеству чиновников, уволенных из администрации города за последний год, а ведь их десятки. В этом плане Иванов установил рекорд за всю историю.

Многие перестановки дали поразительный эффект. Например, муниципальные предприятия, приносившие миллионные убытки, вдруг стали прибыльными. А ведь потребовалось всего лишь сменить руководителей…

Сами же липчане просили провести чистку в администрации города. В этом вопросе Иванов – подлинно народный мэр. Пожелаем ему не останавливаться на достигнутом.

Гулевский опять не утонул





В хит-параде у нас не один мэр, а два. Прежний тоже заслуживает упоминания, ведь 68-летний Гулевский не только не отправился нянчить внуков, как обещал сразу после своей отставки, и не соблазнился должностью уполномоченного по правам человека в Липецкой области. Непотопляемый прежний градоначальник вновь взобрался на самые вершины власти, став депутатом Государственной Думы РФ.

Депутаты в РФ избираются на 5-летний срок, стало быть Гулевскому к окончанию VII созыва стукнет уже 73. А он все еще будет думать о народе. Поставим ему к празднику песенку: «Я маленькая лошадка…».

«Маленькой елочке холодно одной»





Какой Новый Год без елки?! Вот и у нас на праздник есть история про елку. Житель Тербунов украл новогоднюю красавицу среди бела дня с елочного базара. А затем перенес добычу на несколько метров в сторону и спокойно начал продавать рядом с местом преступления пока не был замечен «пострадавшей стороной» и задержан полицией.

Первое место в номинации «ворюга года». Наверняка, если бы покупателям потребовалась бы не одна, а две елки, он бы спокойно вернулся на тот самый базар и принес вторую. Ведь преступник всегда возвращается на место преступления.

Год фанфурика





Уж не знаю, как там по китайскому календарю, а по личным наблюдениям 2016 можно смело назвать «Годом фанфурика». Копеечное пойло под видом косметических лосьонов на спирту расползалось по стране и по Липецку в частности. В магазинах начали появляться автоматы по выдаче всяких там настоек боярышника или кедра. Да что там автоматы – оптовые базы предлагали «фанфурики» крупными и мелкими партиями, в розницу, с доставкой в любую точку города и области. Бизнес ширился и процветал.

Только когда в Иркутской области насмерть отравились десятки человек, за торговцев «фанфуриками» взялись не для «галочки», а повсеместно и серьезно. Хочется верить, что эта отрава навсегда останется в прошлом 2016-м году и больше никогда не возродится.

Липчанин попытался угнать трамвай





Во время пересменки вагоновожатых молодой человек со словами «Ща разберемся» проник в кабину и попытался сделать благое (как он считал) дело – развезти пассажиров. Вот только народ добра не оценил и вышиб сопротивлявшегося водителя-самоучку пинком в сугроб.

Дальновидность, которая помогает планировать угоны трамваев – наша характерная черта. Этого у нас не отнять.

Город победившей логики





Новый забор возле 49-й школы красили в 15-градусный мороз. На замечания о том, что краска весной отвалится, рабочие ответили емко и лаконично: «Начальник сказал, мы и работаем».

Ну не одним же дорожникам класть асфальт в лужу поверх льда! Чужой пример, знаете ли, заразителен…

Здесь, Филя, мы сталь разлили





Еще до скандалов с французами и обвинений в плагиате король российской поп-музыки побывал в Липецке на гастролях. И не просто спел для работников НЛМК, но и побывал на экскурсии на металлургическом предприятии, посетил доменные печи и увидел труд сталевара.

Народ увидел Киркорова, а Киркоров увидел народ. Пусть теперь не думает, что мир – это только гламур.

Такой хоккей нам не нужен





Хоккейный «Липецк» пригласил на свой матч губернатора Олега Королева, мэра Сергея Иванова и остальных липецких «тузов», сиречь высокое начальство. Когда все они пришли, на глазах заполненного «Звездного» хоккеисты выдали потрясающее шоу, а именно проиграли очередному сопернику «Дмитрову» с рекордным счетом в истории нашей команды – 1:17…

В историю можно войти, а можно и вляпаться. Любопытно, поможет ли в таком случае отговорка: «Что-то у нас с самого начала не пошло…»?

Чиновники подрались с артистами





Произошло это все в том же «Звездном» во время шоу-матча сборной Липецкой области, в которой играли ВИП-персоны и известные в прошлом хоккеисты, и команды артистов отечественной эстрады «КомАр». В третьем периоде на площадке вспыхнула драка, в которой размахивали кулаками бывший вице-губернатор Руслан Губайдуллин, шоумен Оскар Кучера, актеры сериала «Молодежка».

… Драка, конечно, была постановочной и была затеяна ради подогрева интереса. Вот и мы вам, дорогие читатели, желаем того же – чтобы все плохое в вашей жизни оказалось надуманным и ненастоящим. А все хорошее – напротив, искренним и долговечным. С Новым Годом!

Удивлялся Егор РУКАСТЫЙ.