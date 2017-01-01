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НовостиОбщество

Липецкие монархисты собираются в долгий Крестный ход

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0
01 января 2017 г., 12:58
42
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Липецкие монархисты собираются в долгий Крестный ход

2017-й – год 100-летия Революции

«Община Святых Царственных мучеников» начала сборы в долгий Крестный ход. Точнее, это будет целый поход, или переход. Это будет покаянный Крестный ход, ведь, как считают монархисты, 100 лет назад произошел переворот, и был предан русским народом русский царь. Крестным ходом монархисты хотят подчеркнуть необходимость покаяния в потакании большинства народа революции и убийству Николая II. Пройдет Крестный ход с 6 мая по 17 июля.

Точные формулировки отношения к произошедшему, сформулированы в специальной листовке, опубликованной в соцсетях.

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Впрочем, подобными переходами липчан не устрашить. Они уже ходили пешими молитвенными ходами до того же Екатеринбурга, были с Крестными ходами и на Донбассе, и даже в Сербии. 

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