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НовостиОбщество

Липчанка умоляет найти Деда Мороза Андрея, чтобы вернуть ему бороду и сказочный посох

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31 декабря 2016 г., 13:43
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Липчанка умоляет найти Деда Мороза Андрея, чтобы вернуть ему бороду и сказочный посох
Фото http://news_enc.academic.ru

Девушка верит, что с сказочную ночь к ней вернется исчезнувшая любовь.

В нашу редакцию обратилась липчанка не просто с просьбой, а с мольбой – найти ей на Новый Год Деда Мороза. И это не перезрелая вера в сказку и чудо, а обыденная история про праздник и любовь.

Людмила К., которой чуть за тридцать, поведала нам, что познакомилась со сказочным «дедулей» в кафе в 28-м микрорайоне Липецка. Она зашла туда вечером после утомительного рабочего дня, а Дедушка Мороз в новогоднем костюме уже сидел за столиком с кружкой пива.

Праздничный Дед рассказал, что его зовут Андрей, по профессии он программист, но в конце года подрабатывает на корпоративах и ездит поздравлять маленьких детишек.

- В общем разговорились. Он оказался приятным и веселым собеседником, к тому же было очень любопытно посидеть за столиком с Дедом Морозом, послушать о его житье-бытье. Я сразу ощутила себя маленькой девочкой, вспомнила детство, - рассказывает Людмила, в голосе которой звучит пронзительная тоска. 

Знакомство продолжилось дома у девушки, но после волшебного времяпрепровождения наутро сказочный персонаж вдруг исчез. Чем нанес Людмиле незаживающую душевную рану.

Людмила еще несколько раз заходила в то самое кафе, расспрашивала об Андрее, но новогоднего старика не встретила и понимания со стороны персонала не нашла. Ну а как бы вы сами отреагировали на вопрос: «Вы не видели здесь Дедушку Мороза»?

Людмила К. просит Дедушку вернуться – хотя бы ради того, чтобы забрать забытые накладную бороду и белоснежный сказочный посох. Видимо, Дед собирался второпях, и оставил дома у подруги столь необходимые для его образа атрибуты.

Девушка говорит, что новогоднюю ночь не случайно называют волшебной, и не оставляет надежды – а вдруг он вернется?

Теги новости: Новый Год, волшебство, чудо, любовь
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sasha
31 декабря 2016 г., 14:17
Женатый дед мороз по-мотросил... Мужик!!!
Да уж
31 декабря 2016 г., 14:13
Вот Вам и чудеса ,жди Людмила через 9 месяцев от Деда Мороза подарок ! (шутка) А так удачи Вам в новом году и найти достойного мужчину.
владимир
31 декабря 2016 г., 14:11
Вернись, дед.) Видишь, Люда страдает.
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