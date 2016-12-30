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НовостиОбщество

Дети Дебальцево получили от липчан подарки к Новому году

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30 декабря 2016 г., 14:18
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Дети Дебальцево получили от липчан подарки к Новому году

﻿Управление физической культуры и спорта Липецкой области организовало гуманитарную посылку на Донбасс.

Управление физической культуры и спорта Липецкой области организовало гуманитарный конвой для детей пострадавшего в вооруженном конфликте на Донбассе города Дебальцево.

В сентябре отделом молодежи, спорта и туризма администрацией города Дебальцево были разосланы обращения в регионы России с просьбой изыскать возможность в приобретении для школ спортивного инвентаря. Липецкие чиновники нашли спонсоров и совместными усилиями отправили футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, обручи, канаты, ракетки и мячики для настольного тенниса, гимнастические маты, сетки, фишки, клюшки и многое другое.

В итоге, 28 декабря, из Липецка была доставлена гуманитарная помощь для детей города.

«Ни для кого не секрет, что с приходом войны в наш город, спортивные базы и сооружения значительно пострадали», -  сообщают в благодарственном письме из Дебальцево. – «Но, несмотря на это, после капитального ремонта спортивных залов, в общеобразовательных учебных заведениях вновь проходят занятия по физической культуре, функционируют секции по футболу, боксу и вольной борьбе. На завершающем этапе стоит открытие городской детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Благодаря данному гуманитарному грузу мы сможем практически полностью закрыть потребность школ в спортивном инвентаре. Также для детей льготных категорий были переданы подарочные наборы.

Хотим выразить огромную благодарность всем организациям, которые принял участие в сборе средств, закупке гумпомощи и транспортировке в пункт назначения.

Делайте добро и оно к вам обязательно вернется!».

По словам жителей Дебальцево, любая помощь их городу сегодня ценна как никогда. Населенный пункт продолжает подвергаться обстрелам.

Теги новости: благотворительность
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дедушка Ленин
30 декабря 2016 г., 15:31
Всё лучшее - детям. Чужим.
Кирилл
30 декабря 2016 г., 14:43
А своим детям ? Кукиш ?
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