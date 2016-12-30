Воспитанники и сотрудники Елецкого специнтерната поставили "Щелкунчика"

Фото: szn.lipetsk.ru

Сказочное представление по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» подготовили участники театральной студии и педагоги Елецкого дома-интерната для умственно отсталых детей.

В ярко украшенном зале на протяжении всего праздника звучала музыка П.И. Чайковского. Юные артисты с полной отдачей воплощали роли своих персонажей, а зрители с замиранием сердца следили за приключениями Мари и Принца в образе Щелкунчика.

Сценарий был составлен так, чтобы все дети смогли принять участие в утреннике: проводились массовые игры с залом, зрители подпевали и приплясывали вместе с исполнителями. Завершилось торжество энергичным и веселым флешмобом и вручением новогодних подарков от Деда Мороза.

Поздравить сотрудников и детей приехали родители воспитанников и волонтёры Липецкой областной благотворительной общественной организации «Точка опоры», сообщает Управление социальной защиты населения Липецкой области.