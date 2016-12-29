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НовостиПроисшествия

28-летний ельчанин убил собутыльника и оставил и запер спящего брата рядом с телом

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29 декабря 2016 г., 17:26
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28-летний ельчанин убил собутыльника и оставил и запер спящего брата рядом с телом

Следственным отделом по г. Елец СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения тела 51 - летнего мужчины с ножевыми ранениями задержано лицо, причастное к его смерти.

27 декабря тело 51-летнего мужчины в собственной квартире по улице Королева в Ельце с множественными ножевыми ранениями обнаружил его сын и сообщил в правоохранительные органы. В гостях у потерпевшего находился ранее судимый 37-летний житель Измалковского района в состоянии сильного алкогольного опьянения, который крепко спал. Осмотрев место происшествия и допросив гостя, следователи восстановили картину убийства. По версии следствия, потерпевший распивал спиртные напитки в компании двух братьев. Во время конфликта хозяина квартиры со старшим братом, младший решил заступиться за родственника - взял нож и нанес им потерпевшему не менее 4 ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений  мужчина скончался. А 28-летний гость скрылся с места преступления, заперев дверь на замок и оставив своего спящего брата в квартире с убитым.

Злоумышленник задержан и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под тяжестью собранных следствием доказательств он дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте преступления, а также выдал орудие убийства. Следствием ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Теги новости: убийство
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29 декабря 2016 г., 17:35
измалковцы на пику без базара подписывают
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