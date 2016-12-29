Вблизи Ельца поймали браконьера с двумя ёлками

Правоохранительные органы проводят проверку.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, в нашем регионе поймали ещё двоих ёлочных браконьеров, на этот раз в Добровском и Елецком районах.Житель села Волчье Добровского района попался на незаконной рубке одной новогодней сосны. А в Елецком районе задержали браконьера с двумя ёлками. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по этому случаю, ведь две ёлки - это уже уголовная статья.Напомним, 20 декабря в Чаплыгинском районе уже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ за незаконную рубку двух новогодних сосен. По делу проходит физлицо. Это очень серьёзное нарушение, за которое по решению суда грозит отвественность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.Напомним, нарушителям, которые попались с одним деревом, придётся заплатить штраф в размере 3 тысячи рублей плюс компенсировать ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное деревце в этом году стоит 2854 рубля, то есть каждая незаконно срубленная "бесплатная" ёлка в итоге (вместе со штрафом) обойдётся в 5854 рубля. Но это только если срубленное дерево одно, и если речь идёт о физлице: если на граждан штрафы — от 3 до 4 тысяч рублей, то на должностных лиц — уже от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.