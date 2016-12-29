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НовостиОбщество

В Липецкой области самое дешевое мясо

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29 декабря 2016 г., 13:26
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В Липецкой области самое дешевое мясо

﻿По итогам 11 месяцев Липецкая область осталась лидером по количеству самых низких цен на социально значимые продукты питания среди регионов Черноземья. Самым дорогим регионом оказалась Тамбовская область.﻿

Так, в Липецкой области на начало декабря оказались самые дешевые говядина, свинина, вареная колбаса, мороженая рыба, сахар, ржаной хлеб, капуста, лук, морковь и соль. В список самых дорогих попал лишь один продукт — молоко, сообщает Липецкстат. 

Стоимость литра молока составила 49,73 рубля, тогда как в Белгородской области средняя цена на молоко была всего 41,13 рублей. При том, по сравнению с прошлым месяцем средняя стоимость литра молока в Липецкой области выросла на 1,3 рубля, а в Белгородской даже снизилась на 1 копейку. 

Килограмм говядины (кроме бескостного мяса) в среднем стоил 274,73 рубля (в Тамбовской области — 283,32 рубля), свинины — 222,17 рубля против 257,06 в Тамбовской области. Вареная колбаса в нашем регионе стоила 285,09 рублей за килограмм, в Курской области — 312,92 рубля. Килограмм мороженой неразделанной рыбы в Липецкой области стоил 103,18 рублей, в Тамбовской — 119,55. Около 40% оказалась разница в цене на ржаной хлеб — от 28,33 рублей в Липецкой области до 39,15 рублей в Воронежской. Овощи отличались по стоимости от 2,5 до 4 рублей. Самая дорогая соль также оказалась в Тамбовской области — 10,91 рублей за килограмм против 9,01 — в Липецкой области. 

Стоимость литра водки в Липецкой области составила 550,37 рублей. Дешевле всего водка обойдется курскому покупателю — 526,29 рублей за литр, дороже всего в Воронежской области (645,63 рубля за литр). 

Теги новости: цены, инфляция
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Усталый
29 декабря 2016 г., 13:47
Ага, а еще тут самая низкая зарплата.
Скоро многие станут вегетарианцами.
Евдокимов-электрод
29 декабря 2016 г., 13:39
Ай-да Бригадир,ну сделал подарок.
Гость
29 декабря 2016 г., 13:37
"ОтрадГен" весь Липецк завалил дешевым белковым мясом
Все комментарии (3)
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