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НовостиОбщество

В Елецком районе за год рассмотрено 17 дел о лишении родительских прав

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28 декабря 2016 г., 23:13
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В Елецком районе за год рассмотрено 17 дел о лишении родительских прав

Восстановленных в правах родителей в 2016 году – не оказалось

Отдел опеки и попечительства администрации Елецкого района, приоритетной деятельностью которого является защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в судах общей юрисдикции, отчитался об итогах деятельности за минувший год.

Как сообщает администрация Елецкого района, в 2016 году орган опеки и попечительства принял участие в рассмотрении 31 гражданского дела, из них:  17 дел о лишении родителей (одного из них) родительских прав,  2 дел об установлении усыновления (удочерения), 3 дел о разрешении разногласий между родителями в воспитании и определении места жительства несовершеннолетних детей, 2 дел об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, 1 дела об устранении препятствий к общению ребенка с родственниками, 1 дела об установлении факта отсутствия родительского попечения, 1 дела о признании гражданина безвестно отсутствующим, 4 дел, связанных с защитой жилищных прав вышеуказанной категории граждан.

Случаев восстановления родителей в родительских правах, отмены ограничения родительских прав, в 2016 году не было.

В рамках досудебного урегулирования споров, связанных с воспитанием детей, в отделе опеки и попечительства было заключено 4 соглашения между родителями об определении порядка общения с ребенком родителя, проживающего отдельно от ребенка.

Теги новости: попечительство
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ну так
28 декабря 2016 г., 23:34
лишить прав то не трудно....а вот помочь..этого вот в законодательстве вообще не предусмотрено...
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