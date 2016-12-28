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НовостиОбщество

Количество экспортируемой из Липецкой области сельскозпродукции увеличивается

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28 декабря 2016 г., 14:44
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Количество экспортируемой из Липецкой области сельскозпродукции увеличивается

Но и к нам привезли африканских страусов из Украины, коров и быков из Венгрии, свиней из Канады, индюшат из Германии, яйца из Голландии и Словакии.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, в 2016 году должностными лицами отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе России и транспорте Управления Россельхознадзора по Липецкой области досмотрено 7469 партии грузов.

В том числе к нам ввезли  180 голов африканских страусов из Украины,   547 коров и быков из Венгрии, 70 свиней из Канады, 311 тысяч суточных индюшат из Германии и 20289 тысяч штук инкубационных яиц из Голландии и Словакии.

После ввоза животных в хозяйствах, в соответствии с требованиями разрешений Россельхознадзора, государственной ветеринарной службой Липецкой области проводились карантинный мероприятия с комплексом лабораторных исследований и обработок в соответствии с ветеринарных требованиями на конкретный вид животного и планом противоэпизоотических мероприятий.

На автодорогах Липецкой области специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Липецкой области совместно с сотрудниками ГИБДД УВД по Липецкой области, Липецкой таможни и Управления ветеринарии проводятся мероприятия по недопущению ввоза на территорию области сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в странах, в отношении которых введен запрет, а также выявлению фактов незаконной перевозки грузов подконтрольных госветнадзору.

Кроме того, специалистами отдела проведено 10 обследований сельскохозяйственных предприятий Липецкой области на право экспорта продукции.
Надо отметить, что количество экспортируемой с территории Липецкой области сельскохозяйственной продукции (зерна, мяса и мясопродукции, сырья животного происхождения) за рубеж в течении всего года увеличивается.
Теги новости: импорт, экспорт, сельское хозяйство
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