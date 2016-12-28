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НовостиПроисшествия

Рядом с изрезанным трупом жителя Ельца нашли его спящего собутыльника

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1
28 декабря 2016 г., 12:04
4
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Рядом с изрезанным трупом жителя Ельца нашли его спящего собутыльника

Тело убитого нашел его сын.

Следственным отделом по г. Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 51 - летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, вечером 27 декабря тело 51-летнего мужчины в собственной квартире по улице Королева в Ельце с множественными ножевыми ранениями в области головы и шеи обнаружил его сын и сообщил в правоохранительные органы. В гостях у потерпевшего находился и 37-летний житель Измалковского района в состоянии сильного алкогольного опьянения, который крепко спал.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также возможные свидетели и очевидцы, допрашивается гость потерпевшего. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Теги новости: убийство
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г елик
28 декабря 2016 г., 13:21
Очко у жмура разбито было?
хам
28 декабря 2016 г., 12:55
это наверно ВАСЯ (Вазелин)
Боцман
28 декабря 2016 г., 12:19
Синяки.
Все комментарии (4)
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