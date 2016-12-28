Как открыть Липецк заново всего за пару часов

Помните детскую забаву «Калейдоскоп»? Да, именно та труба с сотней ярких узоров! Что ни поворот, что ни наклон — новый вид привычных деталей. Так и с Липецком: узнать наш город-красавец, его богатую историю с новых сторон поможет увлекательный туристический маршрут «Липецкий калейдоскоп». Участники путешествия будут узнавать город на комфортабельных автобусах в сопровождении экскурсоводов.
Экскурсия начинается от Нижнего парка. Здесь туристам покажут Путевой дворец Петра I. Копия здания петровских времен была сооружена в 2016 году по чертежам из Российского государственного исторического архива. Документы архива помогли с максимальной точность воссоздать и внутренние интерьеры дворца: в здании можно увидеть собрание законов 1649 года, прялку, ткацкий станок. Здесь есть стол и стулья императора.
Осмотрев дворец, экскурсанты проследуют через аллеи Нижнего парка к одному из самых любимых липчанами мест семейного отдыха – к Липецкому зоопарку. Учреждение входит в двадцатку лучших по России и год от года радует гостей новыми питомцами и способами узнать их лучше. Так, например, совсем недавно здесь открыт контрактный зоопарк.
Контактный зоопарк, - это большой вольер, в котором содержатся безобидные животные - кролики, козлята, детеныш ламы, некоторые виды птиц. В вольере дети могут погладить или покормить животных. Кроме того, в зоопарке есть аквариум, террариум. Сегодня в Липецком зоопарке на территории свыше 4 га живут свыше 3 500 животных и птиц. Многие из обитателей зоопарка занесены в Красную книгу.
Центральной точкой «Липецкого калейдоскопа» с уверенностью можно назвать областной краеведческий музей. Именно здесь вам помогут узнать наш регион во всех сторон — от флоры степей до быта помещиков, от народных игрушек до земляков-предков Пушкина, от традиций военного дела до следователей советского сыска, от первых дней работы железоделательных заводов до актуального экономического развития региона. На площади в 2 000 квадратных метров представлены свыше 200 000 экспонатов.
Среди представленных предметов - картины, иконы, старинные книги, этнографические материалы и это не полный список. После революции фонды музея пополнились ценнейшими предметами, изъятыми из национализированных усадеб и особняков. Детям интересно увидеть новогодние елочные украшения, а женщинам — туалетные столики красавиц времен балов. Мужчины не останутся равнодушными к экспозициями, посвященным военному делу.
Всегда восторженные отзывы оставляют и гости пожарно-технического музея, или музея МЧС. Четыре зала, которого отражают историю и славные боевые традиции пожарно-спасательных служб. Здесь показаны и современные средства и способы защиты от огня, и блестящие пожарные каски, раритеты пожарной техники, многочисленный пожарный инвентарь, дающий представление о трудностях борьбы с огнем. Музей хранит боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Здесь же выставлены находки времен войны, найденные на территории области: каска, уже изрядно поеденная ржавчиной, пулеметы, штыки винтовок и многое другое. Есть и немецкое вооружение - сохранившаяся саперная лопатка, фляжка. Самый масштабный макет — диорама крупнейшего в истории Липецка пожара. Бедствие произошло в 1806 году. Пожар почти полностью уничтожил деревянный город. Панорама показывает и то, как огонь распространялся по городу, и то, как липчане боролись с пожаром. Кстати, после этого Липецк стали выстраивать в камне.
Наиболее молодым и наиболее интерактивным в «Липецком калейдоскопе» можно считать музей живой истории. Несмотря на то, что здесь принимают гостей всего три года, за это время в клубе-музее побывали около 5 000 человек. Музей живой истории основан любителями реконструкции. В музее живой истории можно узнать о быте наших предков в рассказах на самом простом и доступном даже первоклашкам языке.
Здесь вы найдете ответы на множество вопросов: почему крестьяне выходили на бой без шлемов, почему меч был признаком состоятельного война, а женщинам нельзя было носить кожаные пояса. Музей живой истории расскажет о применении копья самым удобным и эффективным способом и покажет кольчугу из 20 000 колец, 11 килограммов или 700 метров проволоки. Здесь попробовать управиться со сковородой весом в пять килограммов. А совсем скоро музей живой истории займется возрождением старинных игр — прототипов регби, хоккея на траве и известных детям СССР «ножичков».
Маршрут «Липецкий калейдоскоп» станет прекрасным вариантом досуга выходного дня. Отправиться в увлекательное путешествие по истории города можно в любое время года и в любой компании. Узнать подробности экскурсии можно по телефону +7 800 301 13 61. Вам готовы ответить и по электронной почте reklama1n@yandex.ru.