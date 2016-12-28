В Липецкой области выявили нарушителей «масочного режима»

Всего за несоблюдение противоэпидемических и профилактических мероприятий составлено 38 протоколов.

Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, 390 проверок было проведено по вопросам соблюдения противоэпидемических и профилактических мероприятий по ОРВИ и гриппу, на нарушителей составлено 38 протоколов, в том числе 6 — на юридических лиц.Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие прививок у тех, для кого они обязательны, нарушение «масочного режима» при отсутствии прививок у работников торговли и социальных объектов, нарушение режима в школах и дошкольных учреждениях, нарушение температурного режима.