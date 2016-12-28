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НовостиОбщество

В Липецкой области выявили нарушителей «масочного режима»

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1
28 декабря 2016 г., 11:06
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В Липецкой области выявили нарушителей «масочного режима»

Всего за несоблюдение противоэпидемических и профилактических мероприятий составлено 38 протоколов.

Как сообщила GOROD48  заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, 390 проверок было проведено по вопросам соблюдения противоэпидемических и профилактических мероприятий по ОРВИ и гриппу, на нарушителей составлено 38 протоколов, в том числе 6 — на юридических лиц.

Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие прививок у тех, для кого они обязательны, нарушение «масочного режима» при отсутствии прививок у работников торговли и социальных объектов, нарушение режима в школах и дошкольных учреждениях, нарушение температурного режима.
Теги новости: грипп, вакцина, ОРВИ, маска
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Липчанин
28 декабря 2016 г., 11:34
Помогите разобраться в постановлении, которое подписал главный сан врач по Липецкой области написано РЕКОМЕНДОВАТЬ предприятие торговли и далее один из способов маски, прививки, средства неспецифической профилактики, установки... Если я маску не одел за что меня штрафовать, я применяю меры не специфической профилактики и уже благодаря этому года 4 не болею. Или слово рекомендовать надо читать "обязаны сидеть в масках"
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