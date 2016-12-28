Тысяче липецких родителей рассказали о способах релаксации и снятия стресса

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Родителей девятиклассников готовят к выпускным экзаменам.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области,более 1000 родителей посетили муниципальные родительские собрания, посвященные вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9), которые прошли в шести районах Липецкой области.Мероприятия прошли в Грязинском, Добринском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах. На собраниях, организованных муниципальными органами управления образованием Липецкой области, обсуждались актуальные вопросы государственной итоговой аттестации. В ходе собраний были проанализированы итоги основного государственного экзамена в 2016 году, рассмотрены особенности сдачи экзамена в 2017 году, а также прохождение государственной итоговой аттестации детьми с ограниченными возможностями здоровья. Приглашенные учителя рассказали родителям о подготовке к экзаменам выпускников 9 классов по математике и русскому языку. Также были рассмотрены примеры заданий.Участникам мероприятий была представлена информация о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, допуске, сроках и местах подачи заявления на ГИА-9, а также расписании и продолжительности экзаменов. Родителям рассказали о порядке получения аттестата об основном общем образовании, в том числе особого образца, получении справки об обучении и о допуске к повторной сдаче ГИА-9.Во всех муниципальных родительских собраниях выступили педагоги-психологи, которые рассказали о способах эффективной подготовки к ГИА-9, правилах поведения для родителей в период подготовки к экзаменам детей в возрасте 14-15 лет, способах релаксации и снятия стресса перед, а также во время экзамена. Особое внимание было уделено организации режима работы и отдыха, рациона питания для выпускников 9-х классов.В рамках мероприятий родители получили ответа на интересующие их вопросы, а также прошли анкетирование и получили раздаточный материал: памятки для родителей и советы родителям.В январе-феврале 2017 года муниципальные родительские собрания продолжат свою работу на территории региона. Аналогичные собрания прошлого года дали возможность пообщаться и получить ответы на вопросы более чем с 9500 родителям выпускников 9-х классов.