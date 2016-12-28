Искать:
28
Среда, 28 декабря 2016 г.10:34
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Тысяче липецких родителей рассказали о способах релаксации и снятия стресса

Рекомендую
0
28 декабря 2016 г., 09:45
177
Изменить шрифт
Тысяче липецких родителей рассказали о способах релаксации и снятия стресса
фото deptno.lipetsk.ru

Родителей девятиклассников готовят к выпускным экзаменам.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области,более 1000 родителей посетили муниципальные родительские собрания, посвященные вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9), которые прошли в шести районах Липецкой области.

Мероприятия прошли в Грязинском, Добринском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах. На собраниях, организованных муниципальными органами управления образованием Липецкой области, обсуждались актуальные вопросы государственной итоговой аттестации. В ходе собраний были проанализированы итоги основного государственного экзамена в 2016 году, рассмотрены особенности сдачи экзамена в 2017 году, а также прохождение государственной итоговой аттестации детьми с ограниченными возможностями здоровья. Приглашенные учителя рассказали родителям о подготовке к экзаменам выпускников 9 классов по математике и русскому языку. Также были рассмотрены примеры заданий.

Участникам мероприятий была представлена информация о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, допуске, сроках и местах подачи заявления на ГИА-9, а также расписании и продолжительности экзаменов. Родителям рассказали о порядке получения аттестата об основном общем образовании, в том числе особого образца, получении справки об обучении и о допуске к повторной сдаче ГИА-9.

Во всех муниципальных родительских собраниях выступили педагоги-психологи, которые рассказали о способах эффективной подготовки к ГИА-9, правилах поведения для родителей в период подготовки к экзаменам детей в возрасте 14-15 лет, способах релаксации и снятия стресса перед, а также во время экзамена. Особое внимание было уделено организации режима работы и отдыха, рациона питания для выпускников 9-х классов.

В рамках мероприятий родители получили ответа на интересующие их вопросы, а также прошли анкетирование и получили раздаточный материал: памятки для родителей и советы родителям.

В январе-феврале 2017 года муниципальные родительские собрания продолжат свою работу на территории региона. Аналогичные собрания прошлого года дали возможность пообщаться и получить ответы на вопросы более чем с 9500 родителям выпускников 9-х классов.

Теги новости: школа, экзамен, родители, девятиклассник, собрание, стресс
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Популярные новости

Липчанин умер на пешеходном переходе
Липчанин умер на пешеходном переходе
23.12.2016 17:52:31
36
16300
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
20
11571
У главы Липецка появился новый вице-мэр
У главы Липецка появился новый вице-мэр
26.12.2016 15:54:46
19
9599
Труп без обуви и с огурцами в карманах нашли под Липецком
Труп без обуви и с огурцами в карманах нашли под Липецком
22.12.2016 19:48:00
29
9354
Дело о мошенничестве с банковской картой зашло в тупик
Дело о мошенничестве с банковской картой зашло в тупик
21.12.2016 15:23:16
46
8937
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро