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НовостиОбщество

Вуз Липецка начал принимать макулатуру

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27 декабря 2016 г., 13:05
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Вуз Липецка начал принимать макулатуру

Вырученные деньги пойдут на журналы.

Акцию по сбору макулатуры объявил Липецкий государственный педагогический университет. Нестандартное для вуза мероприятие объявили по двум причинам.

- В первую очередь, нам жалко смотреть на то, как горы бумаги отправляются в мусорную корзину. Эти объемы можно пустить на пользу природы, то есть в переработку. Кроме того, вырученные деньги помогут пополнить библиотеку вуза периодикой для студентов, - рассказали GOROD48 на кафедре управления ЛГПУ.

В вузе уточнили, что макулатуру ждут не только от студентов и преподавателей, но и всех желающих. Принимают все — от картонных коробок до глянцевых журналов. Итоги акции подведут в конце весны. К этому времени будет принято решение насчет того, как отметить самых активных участников.

Сдать макулатуру можно в кабинете 434 (2 корпус) до 1 февраля. На все вопросы ответят по телефону 32-83-55.
Теги новости: Акция, сбор
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Неавтофанат
27 декабря 2016 г., 14:50
В прежние годы я на семью выписывал периодики на 75 руб., (минимальная зарплата 72руб., 15 бутылок водки!). Мои школьники занимали первое место. Раз решил отнести макулатуру в школу сам, много было. Там посреди двора огромную кучу бумаги ворошили два недоумка. Листы летели по ветру. Забрал я свои сумки и отнес домой. Сейчас в саду нечем костёр разжечь, из почтового ящика рекламу сразу выкидываю, если только "первый" на остановке всучат.
Ирина
27 декабря 2016 г., 13:38
Дело хорошее. Вот только как-то на 4 этаж без лифта таскать макулатуру по меньшей мере странно. Неужели нет ничего поближе чем волшебная аудитория 434,ведь от туда тоже придется куда-то макулатуру носить, уж точно обратно на 1 этаж.
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