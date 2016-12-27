Вуз Липецка начал принимать макулатуру

Вырученные деньги пойдут на журналы.

Акцию по сбору макулатуры объявил Липецкий государственный педагогический университет. Нестандартное для вуза мероприятие объявили по двум причинам.- В первую очередь, нам жалко смотреть на то, как горы бумаги отправляются в мусорную корзину. Эти объемы можно пустить на пользу природы, то есть в переработку. Кроме того, вырученные деньги помогут пополнить библиотеку вуза периодикой для студентов, - рассказали GOROD48 на кафедре управления ЛГПУ.В вузе уточнили, что макулатуру ждут не только от студентов и преподавателей, но и всех желающих. Принимают все — от картонных коробок до глянцевых журналов. Итоги акции подведут в конце весны. К этому времени будет принято решение насчет того, как отметить самых активных участников.Сдать макулатуру можно в кабинете 434 (2 корпус) до 1 февраля. На все вопросы ответят по телефону 32-83-55.