Следствие просит помощи в установлении личности сожженного мужчины

20 октября в девяти километрах от Чаплыгина Липецкой области и в трех километрах от села Малый Снежеток Первомайского района Тамбовской области, где проходит грунтовая дорога от села Дубовое на трассу «Москва-Тамбов» были обнаружены обгоревшие останки мужчины.

По данному факту Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В рамках его расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и портретная. Её результаты позволили восстановить внешность потерпевшего. В настоящее время устанавливаются возможные свидетели и очевидцы убийства.Приметы потерпевшего:рост 180-185 см, на верхней челюсти коронки из металла желтого цвета. В день убийства предположительно был одет в вельветовую куртку или пиджак серого или темно-серого цвета с подкладкой светлого цвета, на которой имелся рисунок в виде квадратов и полос, а также толстовку зеленого цвета, свитер и футболку темного цвета.Просьба ко всем, кому известна личность потерпевшего, а также к тем, кто с конца августа по октябрь 2016 года проезжал по указанной грунтовой дороге и видел на обочине открытое пламя либо густой дым, связаться с Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по телефонам: 8(47475)2-18-45, 8 9205055473.Конфиденциальность гарантирована, передает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.