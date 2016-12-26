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НовостиОбщество

У главы Липецка появился новый вице-мэр

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26 декабря 2016 г., 15:54
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У главы Липецка появился новый вице-мэр

Им стал председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов объявил о том, что новым вице-мэром, курирующим социальный блок, с завтрашнего дня становится 42-летний Евгений Павлов.

В то же время другой вице-мэр, Андрей Шорстов, который ранее курировал культуру, образование, физкультуру и спорт, займется более привычным ему делом - как строитель по образованию, будет курировать территориальные управления, дороги, транспорт и благоустройство.

Примечательно, что в новой структуре мэрии не предусмотрены сдвоенные должности. Следовательно, к концу года глава Липецка определится с преемником Евгения Павлова на должности председателя департамента.

Теги новости: Сергей Иванов, Евгений Павлов, Андрей Шорстов
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