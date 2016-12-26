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НовостиОбщество

В Липецке расследовано дело об исчезновении 22 миллионов платы за услуги ЖКХ

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2
26 декабря 2016 г., 14:10
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В Липецке расследовано дело об исчезновении 22 миллионов платы за услуги ЖКХ

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Городская управляющая компания «Капитал», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания «Капитал», генеральным директором которого являлся обвиняемый, обслуживало многоквартирные дома в Липецке, в том числе начисляло плату жильцам за поставленные им ресурсы. Для сбора коммунальных платежей с населения в августе 2014 года обвиняемый заключил договор с ООО «Расчетно-вычислительный центр», с организацией, фактически подконтрольной ему же. За два с лишним года деятельности на расчетные счета данных организаций от граждан поступило более 21 млн рублей, однако до поставщиков ресурсов эти деньги не дошли. Почти половину от данной суммы обвиняемый снял со счетов и потратил на собственные нужды.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления обвиняемый не признавал, давая противоречивые показания. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, выемки документации в ООО «ГУК «Капитал» и ООО «РВЦ», а также в банках по месту открытия расчетных счетов данных организаций для проведения экономических экспертиз. Допрошены потерпевшие, а также более 50 свидетелей из числа бывших работников управляющей компании. В результате расследования собрана достаточная доказательственная база, после ознакомления с которой обвиняемый изменил свою позицию и признался в содеянном. Кроме этого следствием приняты меры к возмещению причиненного липецким ресурсоснабжающим организациям ущерба – наложен арест на имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, а поставщикам ресурсов - ООО «ГЭСК», АО «ЛГЭК», филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» перечислена часть похищенных денежных средств.

В ближайшее время материалы уголовного дела, составившего 38 томов, будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
 
 
Теги новости: кража, мошенничество,
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Городская управляющая компания «Капитал», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).
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Ваши комментарии
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Дедок
26 декабря 2016 г., 17:50
В нормальной стране уже на столбе висел бы, а у нас ещё вон изворачиваеься!
гала
26 декабря 2016 г., 17:50
вот вам и единая платежка ха ха ха ......
Лорд
26 декабря 2016 г., 17:41
Молодец мужик.прокуратура трудилась доказательства собирала, а он под амнистию попадет.
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