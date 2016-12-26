В Липецке будет метро, а футбольный ЧМ-18 у России не отберут

Глава Липецка и спикер горсовета сделали прогнозы на ближайшие 5 лет.



- С России, надеюсь, снимут экономические санкции, и наша инвестиционная привлекательность должна возрасти. А без новых дорог и коммуникаций городу не быть, - сказал председатель горсовета.



Кстати, об агломерации, или объединении Липецка и Грязей, опять-таки, как и метро, заявил в этом году глава администрации области Олег Королев.



Подытоживая прожитый год, глава Липецка Сергей Иванов сказал, что, несмотря на то, что он был високосным, для муниципалитета он сложился удачно.



- Если говорить о несчастных случаях и смертях, то их было разве что на одну триста шестьдесят пятую часть больше, чем обычно, - сказал мэр.



Почивать на лаврах в администрации Липецка не собираются. Так, в следующем году на ремонт дорог в городе хотят выделить 700 млн рублей, чтобы довести их количество до соответствующего ГОСТам до 50% (сейчас в Липецке только 46% магистралей можно назвать полноценными дорогами). Планируется строительство новых - в основном, на юго-западе города. Начнется реализация нового проекта муниципально-частного партнерства в плане строительства небольших крытых арен для занятий хоккеем и фигурным катанием в двух микрорайонах. Также не стоит ставить крест на строительстве многофункционального спортивного комплекса в парке Молодежный, на что необходимо более полумиллиарда рублей.



- На этот счет много иронизируют, но проекту "Катящиеся камни" быть! - сказал Сергей Иванов.





Сегодня на заключительной пресс-конференции глава Липецка и спикер горсовета по просьбе GOROD48 сделали прогнозы на ближайшее будущее, касающиеся заявленного несколько лет назад губернатором Королевым строительства метро и места проведения ЧМ-2018 по футболу (в связи с допинговыми скандалами Россию стали лишать права на проведение международных турниров).- Метро будет, уверен. Чемпионат мира по футболу у России не отберут, уверен, - сказал глава Липецка Сергей Иванов.Председатель горсовета Игорь Тиньков был более пространен в суждениях. По словам спикера, у него нет сомнений в том, что ЧМ-2018 состоится именно в России.- Украина отбрыкивается от Евровидения, Бразилия не очень удачно провела Олимпиаду. У нас с чемпионатом мира по футболу все будет хорошо, - заметил Игорь Тиньков.Игорь Тиньков считает воздушное метро или скоростной трамвай, как в Швейцарии, которое разгоняется до 200 км/ч, перспективой ближайшего будущего. Если в течении пяти лет вопрос развитием транспорта не решить, город встанет. Спикер считает, что без скоростного транспорта не будет реализована программа агломерации с городом Грязи, селами Ленино и Романово.