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НовостиОбщество

В Липецке будет метро, а футбольный ЧМ-18 у России не отберут

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26 декабря 2016 г., 11:37
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В Липецке будет метро, а футбольный ЧМ-18 у России не отберут

Глава Липецка и спикер горсовета сделали прогнозы на ближайшие 5 лет.

Сегодня на заключительной пресс-конференции глава Липецка и спикер горсовета по просьбе GOROD48 сделали прогнозы на ближайшее будущее, касающиеся заявленного несколько лет назад губернатором Королевым строительства метро и места проведения ЧМ-2018 по футболу (в связи с допинговыми скандалами Россию стали лишать права на проведение международных турниров). 

- Метро будет, уверен. Чемпионат мира по футболу у России не отберут, уверен, - сказал глава Липецка Сергей Иванов.

Председатель горсовета Игорь Тиньков был более пространен в суждениях. По словам спикера, у него нет сомнений в том, что ЧМ-2018 состоится именно в России.

- Украина отбрыкивается от Евровидения, Бразилия не очень удачно провела Олимпиаду. У нас с чемпионатом мира по футболу все будет хорошо, - заметил Игорь Тиньков.

Игорь Тиньков считает воздушное метро или скоростной трамвай, как в Швейцарии, которое разгоняется до 200 км/ч, перспективой ближайшего будущего. Если в течении пяти лет вопрос развитием транспорта не решить, город встанет. Спикер считает, что без скоростного транспорта не будет реализована программа агломерации с городом Грязи, селами Ленино и Романово.

- С России, надеюсь, снимут экономические санкции, и наша инвестиционная привлекательность должна возрасти. А без новых дорог и коммуникаций городу не быть, - сказал председатель горсовета. 
 
Кстати, об агломерации, или объединении Липецка и Грязей, опять-таки, как и метро, заявил в этом году глава администрации области Олег Королев.

Подытоживая прожитый год, глава Липецка Сергей Иванов сказал, что, несмотря на то, что он был високосным, для муниципалитета он сложился удачно.

- Если говорить о несчастных случаях и смертях, то их было разве что на одну триста шестьдесят пятую часть больше, чем обычно, - сказал мэр.

Почивать на лаврах в администрации Липецка не собираются. Так, в следующем году на ремонт дорог в городе хотят выделить 700 млн рублей, чтобы довести их количество до соответствующего ГОСТам до 50% (сейчас в Липецке только 46% магистралей можно назвать полноценными дорогами). Планируется строительство новых - в основном, на юго-западе города. Начнется реализация нового проекта муниципально-частного партнерства в плане строительства небольших крытых арен для занятий хоккеем и фигурным катанием в двух микрорайонах. Также не стоит ставить крест на строительстве многофункционального спортивного комплекса в парке Молодежный, на что необходимо более полумиллиарда рублей.

- На этот счет много иронизируют, но проекту "Катящиеся камни" быть! - сказал Сергей Иванов.


Теги новости: ЧМ-2018 по футболу, липецкое метро, Сергей Иванов, Игорь Тиньков
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Виктор
26 декабря 2016 г., 13:35
Не рановато ли они начали буровить? Новый год ещё не начался, да и до 1 апреля далеко..
Ильф и Петров
26 декабря 2016 г., 13:31
И поедут липчане на скоростном метро прям до Москвы- столицы! У них будет метро, как в Швейцарии - будут своими чиновниками гордиться. А потом подумаем о переносе столицы в Липецк, ведь хорошо, как в Швейцарии, должно быть во всей Рассеи-матушке!
Колобок
26 декабря 2016 г., 13:21
С зарплатой мэра - чего же не поездить на метро!
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