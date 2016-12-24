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Полицейские обнародовали номера фальшивых банкнот

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1
24 декабря 2016 г., 09:50
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Полицейские обнародовали номера фальшивых банкнот

УМВД России по Липецкой области призывает граждан к бдительности и напоминает о признаках фальшивок.

Как сообщает пресс-служба УМВД, yа территории Липецкой области наиболее часто сбываются поддельные денежные купюры достоинством: 1000 рублей с следующими серийными номерами: аЛ 122****, аЛ 215****, аЛ 973****, аМ 24***** , тЛ 570****, тЛ 572****, тЛ 579****, тП 213****, тП 721****, тН 334****, тН 421****, тН 573****, тМ 139****, ьМ 322****, ьМ 343****, ьМ 721****, ьМ 793****, ьН 370**** ьН 372****, ьН 373****, ьН 376****, ьН 379****, ьН 39498**, ьП 39498**, ьП 64931**, оП 910****, оП 912****, оП 913****, оП 919****, оН 97462**, аМ 24024**, аМ 24614**, тМ 13992**, оз 76234**. 5000 рублей с серийными номерами: ав 26356**, ав 39781**, ав 40385**, ав 47747**, ав 56747**, ав 58747**, ав 68747**, ав 69747**, ав 71453**, ав 83752**, аМ 19728**, аб 38769**, аб 64119**, аб 6979***, аб 71453**, аб 83752**, аб 95152**, ас 65651**, бв 47847**, бв 53847**, бв 58847**, бм 19728**, бв 65847**, бв 98847**, ба 38769**, ба 39781**, ба 40385**, ба 58769**, ба 59769**, ба 64119**, ба 69769**, бм 24183**, бм 25937**, бм 31024**, ва 39781**, ва 40385**, ва 73584**, вм 38847**, вм 47847**, вм 50843**, вм 50847**, вм 58847**, ам 20315**, ам 61542**, ма 80597**, ма 79483**, би 5729***, бх 27425**, еа 93678**, бс 98730**, ВА 26356**, ВА 36457**. При получении денежной купюры, которая вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – это тяжкое преступление! Статьей 186 Уголовного кодекса Российской федерации предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или сбыт, а также перевозку в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества, либо без таковой. В случае обнаружения поддельной денежной купюры и выявления подозрительных лиц или получение, какой либо информации о фактах сбыта подделок, звоните в полицию по телефонам 8-919-259-67-07, 77-45-41, 77-54-20, 02 или по телефону доверия 27-01-26.
Теги новости: фальшивомонетчики
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авас
24 декабря 2016 г., 14:37
!,
сто процентов!!!!!
!
24 декабря 2016 г., 14:33
Государство давно перекладывает свои проблемы на людей!!! Такая власть...
Bourgeois
24 декабря 2016 г., 14:16
Бред какой-то. Причём непонятно кто бредит: полиция или автор заметки? «При получении денежной купюры, которая вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – это тяжкое преступление!» С какого момента времени реализация законно заработанных денег стала тяжким преступлением? И почему я должен сомневаться в подлинности законно получаемых государственных банковских билетов РФ за изготовление, распространение и степень защиты которых вообще-то отвечает государство? За борьбу с фальшивомонетчиками отвечает также государство. С какой стати я обязан заделаться экспертом-нумизматом, устанавливать подлинность, сомневаться в чём-то, для того чтобы купить мешок картошки на честно заработанные деньги, да ещё исхитриться не сесть за это? Может вообще вместо полиции всю работу сделаем?
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