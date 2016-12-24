В Липецке начались рейды по несанкционированным елочным базарам

Городским и областным управлениями потребительского рынка проведен рейд по пресечению фактов несанкционированной торговли новогодними деревьями.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты побывали на улицах Космонавтов, Липовской, Эдуарда Белана, Юношеской, Гагарина, 15 микрорайон. В результате составлено 5 административных протоколов, изъято 34 единицы хвойной продукции. Нарушителям грозит штраф от 1 до 3,5 тысяч рублей. Подобные рейды планируется продолжить на постоянной основе.Кроме того, сотрудниками полиции будут осуществляться мероприятия по выявлению лиц, реализующих незаконно вырубленную хвойную продукцию. Как известно за незаконную вырубку насаждений сосны и ели граждане могут заплатить от 3 до 4, должностные лица от 20 до 40, а юридические от 200 до 300 тысяч рублей соответственно. Кроме того, по данным регионального управления лесного хозяйства, им придется возместить ущерб, нанесенный лесу в размере 2854 рубля за каждое срубленное дерево.