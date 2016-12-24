В Липецке начались рейды по несанкционированным елочным базарам

Городским и областным управлениями потребительского рынка проведен рейд по пресечению фактов несанкционированной торговли новогодними деревьями.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты побывали на улицах Космонавтов, Липовской, Эдуарда Белана, Юношеской, Гагарина, 15 микрорайон. В результате составлено 5 административных протоколов, изъято 34 единицы хвойной продукции. Нарушителям грозит штраф от 1 до 3,5 тысяч рублей. Подобные рейды планируется продолжить на постоянной основе.
Кроме того, сотрудниками полиции будут осуществляться мероприятия по выявлению лиц, реализующих незаконно вырубленную хвойную продукцию. Как известно за незаконную вырубку насаждений сосны и ели граждане могут заплатить от 3 до 4, должностные лица от 20 до 40, а юридические от 200 до 300 тысяч рублей соответственно. Кроме того, по данным регионального управления лесного хозяйства, им придется возместить ущерб, нанесенный лесу в размере 2854 рубля за каждое срубленное дерево.