Юные липчане отдохнули на 119,2 млн рублей

В лагеря отправили 5 275 ребят.

По социальным путёвкам в детских загородных лагерях Липецкой области и за её пределами в 2016 году отдохнули 5 275 ребят, что на 623 ребенка больше, чем год назад. Эти цифры озвучили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.Для организации отдыха и оздоровления детей на 2016 год всего из консолидированного бюджета было выделено 119,2 миллиона рублей. По социальным путёвка ребята отдыхали в таких лагерях Липецкой области, как «Белая берёзка», «Орбита», «Клён», «Берёзка», «Лукоморье», «Чайка», «Аргамач Пальна», «Спартак», «Прометей». В Воловском районе 80 детей отдохнули в палаточном лагере. Юных липчан приняли в этом году и два лагеря, расположенных на Черноморском побережье: крымский «Нахимовец» и краснодарский «Дружба».С детьми работали опытные педагоги. Для юных отдыхающих проводили различные культурные мероприятия, музыкальные, спортивные и танцевальные занятия.