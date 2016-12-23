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НовостиОбщество

Юные липчане отдохнули на 119,2 млн рублей

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23 декабря 2016 г., 12:45
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Юные липчане отдохнули на 119,2 млн рублей

В лагеря отправили 5 275 ребят.

По социальным путёвкам в детских загородных лагерях Липецкой области и за её пределами в 2016 году отдохнули 5 275 ребят, что на 623 ребенка больше, чем год назад. Эти цифры озвучили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

Для организации отдыха и оздоровления детей на 2016 год всего из консолидированного бюджета было выделено 119,2 миллиона рублей. По социальным путёвка ребята отдыхали в таких лагерях Липецкой области, как «Белая берёзка», «Орбита», «Клён», «Берёзка», «Лукоморье», «Чайка», «Аргамач Пальна», «Спартак», «Прометей». В Воловском районе 80 детей отдохнули в палаточном лагере. Юных липчан приняли в этом году и два лагеря, расположенных на Черноморском побережье: крымский «Нахимовец» и краснодарский «Дружба».

С детьми работали опытные педагоги. Для юных отдыхающих проводили различные культурные мероприятия, музыкальные, спортивные и танцевальные занятия.
Теги новости: Отдых, дети
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Ваши комментарии
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Мочалов
23 декабря 2016 г., 13:10
Когда уберут Узбеков,Баранов,Кур,Гусей и Свиней со СПАРТАКА Задонского района.Или всё куплено,это ещё управления КУЛЬТУРЫ,ПОЗОР.
Депутат рабочей партии
23 декабря 2016 г., 13:07
Мой был в Артеке,ничего,собираемся в Орлёнок.
Администрация области
23 декабря 2016 г., 13:05
Где такое луже нашли,УЖАС? Вот тебе лагерь.
Все комментарии (5)
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