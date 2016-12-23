Трое жителей области обманули суд

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Добринского района 36, 34 и 29 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По данным следствия, подозреваемые, будучи допрошенными в суде в качестве свидетелей дали заведомо ложные показания с целью помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и организацию притона. Однако их показания суд счел недостоверными и вынес обвинительный приговор подсудимому, назначив ему наказание в виде 1,5 лет колонии строгого режима.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 3 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.