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НовостиОбщество

В Ельце должников ловили на дороге

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1
22 декабря 2016 г., 17:31
655
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В Ельце должников ловили на дороге
Фото http://novosibirskvesti.ru

В результате приставы поймали 50 неплательщиков.

В Елецком межрайонном отделе судебных приставов Управления, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошел совместный рейд с ГИБДД  Ельца. Целью данного рейда стало взыскание в первую очередь штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в ходе рейда было проверено порядка 50 граждан, управлявших транспортными средствами, среди которых выявлено несколько должников с суммами долга менее трёх тысяч рублей, с которых были взысканы денежные средства на месте в сумме 4,5 тысячи рублей, 9 должников не имели возможности оплатить долг сразу – им отданы квитанции на оплату и извещения о вызове на приём к судебному приставу.

Работниками Елецкого межрайонного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Липецкой области на постоянной основе проводятся совместные рейды с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Теги новости: ФССП, долги, приставы.
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