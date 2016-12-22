В Ельце должников ловили на дороге

Фото http://novosibirskvesti.ru

В результате приставы поймали 50 неплательщиков.

В Елецком межрайонном отделе судебных приставов Управления, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошел совместный рейд с ГИБДД Ельца. Целью данного рейда стало взыскание в первую очередь штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в ходе рейда было проверено порядка 50 граждан, управлявших транспортными средствами, среди которых выявлено несколько должников с суммами долга менее трёх тысяч рублей, с которых были взысканы денежные средства на месте в сумме 4,5 тысячи рублей, 9 должников не имели возможности оплатить долг сразу – им отданы квитанции на оплату и извещения о вызове на приём к судебному приставу.

Работниками Елецкого межрайонного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Липецкой области на постоянной основе проводятся совместные рейды с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Липецкой области.