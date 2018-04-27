В Липецке поймали еще 15 уличных продавцов, а магазин уличили в неправильной торговле спиртным

Нарушителей ждут штрафы.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецкой области продолжали бороться за цивилизованную торговлю в регионе.

Так, на улицах Липецка задержали 15 торговцев, осуществлявших деятельность вне розничных рынков. У всех изъяли товар и составили протокол об административном правонарушении, на основании которого будет выписан штраф.

А еще в сети проверяющих сегодня попался целый магазин крупной торговой сети, в котором были выявлены нарушения. Они заключались в том, что бутылки находились на поддонах, стоявших на полу, а это запрещено. Магазину тоже грозит штраф.



Фото s-kuranty.ru