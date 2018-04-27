Режим повышенной готовности вводится в Липецке на период майских праздников

Постановление «О введении режима повышенной готовности» 27 апреля подписал глава Липецка Сергей Иванов.

С 29 апреля по 2 мая и 9 мая режим повышенной готовности устанавливается для органов управления и сил городского звена Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с действующим законодательством он вводится в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и минимизации их последствий в период проведения Дня весны и труда и Дня Победы в связи с большим количеством массовых мероприятий и необходимостью максимально обеспечить безопасность липчан.