Общество

59 минут назад

Режим повышенной готовности вводится в Липецке на период майских праздников

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#лесные пожары
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Режим повышенной готовности вводится в Липецке на период майских праздников

Постановление «О введении режима повышенной готовности»  27 апреля подписал глава Липецка Сергей Иванов.  

С 29 апреля по 2 мая и 9 мая режим повышенной готовности устанавливается для органов управления и сил городского звена Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с действующим законодательством он вводится в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и минимизации их последствий в период проведения Дня весны и труда и Дня Победы в связи с большим количеством массовых мероприятий и необходимостью максимально обеспечить безопасность липчан.  


2 425
#лесные пожары
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Комментарии (2)

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Боцман

13 минут назад
Немедленно вызывать спизназ ГРУ, поднять в воздух авиацию и вывести подводные лодки на рейд. Кругом враги.
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Фокс

37 минут назад
В связи с максимальными мерами по обеспечении безопасностью граждан, надо максимально усилить режим пресечения восторга празднования гражданами. А в 60-70-х никто никого не обеспечивал,жил народ,праздновал и ОМОНа с гвардейцами чёрти-кого не знал
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