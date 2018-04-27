1 Мая в Липецке: «Казаки России», 20 арт-объектов и концерты во всех районах города

Липецкие парки 1 мая открывают сезон. В парке Победы липчан ожидает не только насыщенная праздничная и интерактивная программа, но и новые арт-объекты: здесь появятся более 20 деревянных скульптур.

В 11:45, одновременно с другими фонтанными комплексами, в небо взмоют струи пешеходного фонтана. Для маленьких посетителей пройдет шоу мыльных пузырей. В полдень состоится открытие «Площади Боевой славы» – такое название получит площадка возле «Музея боевой славы» под открытым небом. Здесь на постоянной основе разместится уличная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», организованная при поддержке московского благотворительного фонда «Память поколений». С 16:00 на главной сцене откроется основной блок культурно-развлекательной программы. В концерте примут участие духовой оркестр, хореографические коллективы. Липчанам расскажут о проектах, которые стартуют в новом сезоне – «Звёздный Час», «Артист из народа», «Уроки мужества» и других. В июне в парке планируются занятия «Аэройогой» (йога в гамаках), посетителей пригласят в контактный зоопарк «Наша ферма» и в эко-кафе. В 19:00 начнется выступление государственного театра танца «Казаки России» под руководством народного артиста России Леонида Милованова. В 20:00 всех желающих ждут на дискотеку, яркой точкой которой в 21:50 станет пиротехническое шоу. В 22:00 праздник завершится просмотром фильма «В бой идут одни старики».



В 15:00 в Нижний парк приглашают самых маленьких посетителей. Для них подготовлена развлекательная программа с аниматорами, ростовыми куклами и конкурсами. С 17:00 начнется концерт на эстраде. В течение летнего сезона в парке появится детских городок, топиарии и арт-объекты.



Быханов сад будет ждать гостей в течение всех выходных дней. 29 апреля с 10:00 до 16:00 здесь пройдет выставка собак, 30 апреля с 12:00 – детская анимационная программа. 1 мая в парке состоится праздничный концерт с участием солистов джазового оркестра, липецких вокалистов и хореографических коллективов. 2 мая в 17:00 Быханов сад приглашает на концерт Липецкого джазового оркестра. В течение сезона в парке будут установлены 23 новых аттракциона, появится «Сенсорный сад здоровья». Уже в мае завершится монтаж детского деревянного городка недалеко от павильона «Строительство».



Как сообщают в департаменте культуры, мероприятия, посвященные Празднику весны и труда, пройдут во всех районах города. На площади Клименкова с 11:00 начнется детская игровая программа и концерт «Майский парад». В жилом районе «Сокол» в 16:00 начнется конкурс рисунков на асфальте «Папа, мама, я - счастливая семья», с 16:30 - концерт на главной эстраде парка. В сокольском парке запустят около 20 детских аттракционов. Жителей района Сырский Рудник ожидает праздник в стиле 70-х годов ХХ века: с 18:00 - народное гуляние «Весеннее настроение», в танцевальном павильоне отреставрированного в этом году ДК «Рудничный» - концерт ВИА «Визит» и дискотека. ДК «Матыра» с 15:00 подготовил для жителей района Матырский и близлежащих сел семейную программу со спортивными соревнованиями, конкурсами и творческими номерами детских коллективов. Праздничный концерт «Майский парад» состоится в 12:00 в жилом районе 10 Шахта возле ДК «Шахтинский». Дом культуры «Луч» в 16:00 приглашает жителей района Дачный на семейную программу «Весна идёт, Весне дорогу!». В программе праздника выставка детских рисунков «Мир, труд, май!», детские игры и конкурсы, концерт.

