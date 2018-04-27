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1 Мая в Липецке: «Казаки России», 20 арт-объектов и концерты во всех районах города
Липецкие парки 1 мая открывают сезон. В парке Победы липчан ожидает не только насыщенная праздничная и интерактивная программа, но и новые арт-объекты: здесь появятся более 20 деревянных скульптур.
В 15:00 в Нижний парк приглашают самых маленьких посетителей. Для них подготовлена развлекательная программа с аниматорами, ростовыми куклами и конкурсами. С 17:00 начнется концерт на эстраде. В течение летнего сезона в парке появится детских городок, топиарии и арт-объекты.
Быханов сад будет ждать гостей в течение всех выходных дней. 29 апреля с 10:00 до 16:00 здесь пройдет выставка собак, 30 апреля с 12:00 – детская анимационная программа. 1 мая в парке состоится праздничный концерт с участием солистов джазового оркестра, липецких вокалистов и хореографических коллективов. 2 мая в 17:00 Быханов сад приглашает на концерт Липецкого джазового оркестра. В течение сезона в парке будут установлены 23 новых аттракциона, появится «Сенсорный сад здоровья». Уже в мае завершится монтаж детского деревянного городка недалеко от павильона «Строительство».
Как сообщают в департаменте культуры, мероприятия, посвященные Празднику весны и труда, пройдут во всех районах города. На площади Клименкова с 11:00 начнется детская игровая программа и концерт «Майский парад». В жилом районе «Сокол» в 16:00 начнется конкурс рисунков на асфальте «Папа, мама, я - счастливая семья», с 16:30 - концерт на главной эстраде парка. В сокольском парке запустят около 20 детских аттракционов. Жителей района Сырский Рудник ожидает праздник в стиле 70-х годов ХХ века: с 18:00 - народное гуляние «Весеннее настроение», в танцевальном павильоне отреставрированного в этом году ДК «Рудничный» - концерт ВИА «Визит» и дискотека. ДК «Матыра» с 15:00 подготовил для жителей района Матырский и близлежащих сел семейную программу со спортивными соревнованиями, конкурсами и творческими номерами детских коллективов. Праздничный концерт «Майский парад» состоится в 12:00 в жилом районе 10 Шахта возле ДК «Шахтинский». Дом культуры «Луч» в 16:00 приглашает жителей района Дачный на семейную программу «Весна идёт, Весне дорогу!». В программе праздника выставка детских рисунков «Мир, труд, май!», детские игры и конкурсы, концерт.