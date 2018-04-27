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сегодня, 17:43

В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах

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#правила дорожного движения
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В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах

С 28 апреля по 1 мая дорожные полицейские будут выявлять водителей в состоянии опьянения в усиленном режиме.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и  за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.


3 294
#правила дорожного движения
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Комментарии (3)

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Лебедянский алкаш

12 минут назад
Ни куя не пойму, им и так хватит, 2-го мая гайцы будут с похмела или ещё не протрезвеют. Они не смогут...
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Ни куя не пойму

18 минут назад
А 2 мая с похмела никто не поедет?
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Алкаш

43 минуты назад
Предупреждён, значит вооружён. Спасибо за звонок)))
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