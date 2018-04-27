сегодня, 17:43
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах
С 28 апреля по 1 мая дорожные полицейские будут выявлять водителей в состоянии опьянения в усиленном режиме.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
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