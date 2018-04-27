Погода в Липецкой области вошла в климатическую норму

28 апреля погода на территории Липецкой области будет находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы.

29-30 апреля она перейдет под влияние северной периферии антициклона. 29 апреля осадки маловероятны, 30 апреля местами возможны небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 28 апреля 10-12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 29-30 апреля ожидаются 13-16 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, местами грозы, днем также местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек, возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем без осадков. Температура ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.

Самым теплым день 28 апреля в Липецке был в 2013 году: +27 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1930 году — 6 градусов мороза.