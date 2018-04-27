Погода в Липецке

сегодня, 17:07

Погода в Липецкой области вошла в климатическую норму

510
#потепление
Погода в Липецкой области вошла в климатическую норму

28 апреля погода на территории Липецкой области будет находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы. 

29-30 апреля она перейдет под влияние северной периферии антициклона. 29 апреля осадки маловероятны, 30 апреля местами возможны небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 28 апреля 10-12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 29-30 апреля ожидаются 13-16 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, местами грозы, днем также местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек, возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от 14 до 19 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем без осадков. Температура ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла. 

Самым теплым день 28 апреля в Липецке был в 2013 году: +27 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1930 году — 6 градусов мороза.

510
#потепление

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

С дождями в Липецкую область ненадолго вернется прохладная погода — до +15
#дожди
6
С дождями в Липецкую область ненадолго вернется прохладная погода — до +15

вчера, 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
#гроза
17
В Липецкой области дожди, грозы и до +21

25.04.2018 17:40

Погода в Липецке
Энцефалитные клещи добрались до Москвы
#клещи
8
Энцефалитные клещи добрались до Москвы

24.04.2018 14:56

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +18
#дожди
В Липецкой области дожди и до +18

24.04.2018 14:15

Погода в Липецке
В Липецкой области ночные заморозки до -3
В Липецкой области ночные заморозки до -3

23.04.2018 14:32

Погода в Липецке
Новая неделя начнется с ночного похолодания до -3
#похолодание
24
Новая неделя начнется с ночного похолодания до -3

22.04.2018 16:13

Погода в Липецке