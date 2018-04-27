Самые высокие зарплаты в бюджетной сфере — у научных сотрудников

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками по итогам января-марта 2018 года в Липецкой области остаются научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности — их средняя зарплата составила 64 162 рублей.

Средние зарплаты бюджетников в регионах (в том числе в Липецкой области) по итогам первого квартала представил Росстат. Самые высокие зарплаты оказались у научных сотрудников, самой низкооплачиваемой категорией оказались педагоги дошкольных образовательных учреждений.

Зарплата педагогов дошкольного образования по итогам года составила 25 649 рублей, учителей школ — 26 969 рублей. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 27 358 рублей, уровень ежемесячного заработка оказался и у преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования составил 27 448 рубля. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 54 864 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 64 162 рубля.

Уровень средней зарплаты врачей составил 54 264 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 27 128 рублей, младшего медперсонала — 27 201 рублей.

Средняя зарплата социальных работников составила 27 062 рублей, работников учреждений культуры — 27 811 рублей, педагогов образовательных медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 26 982 рублей, сообщает Росстат.