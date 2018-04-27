В Липецке побуждают школьников к ношению георгиевской ленточки

В школах и департаменте образования мэрии говорят о необязательности прикрепления к одежде этого патриотического атрибута.

GOROD48 стало известно об обязательном требовании ношения георгиевской ленточки в школе (чтобы не осложнить жизнь ребенка, который не носит ее в связи со своими убеждениями, мы не пишем номера образовательного учреждения). Неужели георгиевская ленточка стала обязательным атрибутом или же это единичный случай? Мы попросили ответить на этот вопрос директоров некоторых учебных заведений.



- Ношение георгиевской ленточки для детей необязательно, - сказал директор 18-й школы Денис Шведун.



- Наша школа присоединилась к Всероссийскому патриотическому проекту «Георгиевская ленточка», но ее ношение - личное дело каждого, - говорит депутат Липецкого горсовета, директор 3-й школы Светлана Тюнина.



- У нас практически все дети носят георгиевскую ленточку в петлице, но это - их веление души. Никакой обязаловки здесь нет, - сказала директор 64-й гимназии Ольга Карташова.



В cвою очередь и председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов, говоря о том, что к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» присоединились все школы Липецка, поясняет, что никакого давления со стороны педагогов на детей в плане обязательного ее ношения быть не должно. Это - личное дело каждого школьника.



- Патриотизм - дело добровольное. Государство в лице образовательных учреждений может прививать детям любовь к Родине и ее традициям, но невозможно никому насильно привить патриотизм. Это не приведет ни к чему хорошему. Если какой-то учитель понуждает ребенка носить ту же георгиевскую ленточку, не зная иных педагогических приемов развития любви к Отечеству, то это неправильно. Для меня лично вопрос носить ли эту ленточку или нет не стоит. Я ношу георгиевскую ленточку. Ее носит и мой сын-школьник. Но делать это обязательным требованием для всех - неправильно, - прокомментировал ситуацию вице-мэр Липецка Евгений Павлов.