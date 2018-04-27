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В Липецке люди пожилого возраста все чаще начинают заражаться ВИЧ

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#ВИЧ
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В Липецке люди пожилого возраста все чаще начинают заражаться ВИЧ

А половой путь передачи инфекции уже стремительно обгоняет наркотический.

В январе – марте текущего года в Липецкой области выявили 90 новых случаев заболевания ВИЧ.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость осталась почти на уровне прошлого года, когда за аналогичный период заболевание было выявлено у 87 человек.

Но есть и отличия. Во-первых, все чаще ВИЧ начали заражаться люди старше 50 лет. Сейчас они составляют 9 % от всех заболевших против 6,7 в прошлом году.

Основная «группа риска» - это люди в возрасте от 30 до 39 лет – 50,7 % всех подхвативших заразу. Кроме того, ВИЧ все чаще находят у женщин: 45 % против прошлогодних 28 %.

И, наконец, основным способом передачи инфекции становится половой. Несколько лет назад заразу подхватывали через кровь, в основном при употреблении наркотиков. В этом году половым путем заразились 64 % (годом ранее 55,4%). Наркотический путь привел к заражению 34,7% больных.

Фото med-explorer.ru

5 1004
#ВИЧ
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Комментарии (5)

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во

2 минуты назад
времена моей молодости старики были куда разумнее и морально были устойчивее , нынешних разложил телевизор и ядовитая наркотическая еда
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Л

4 минуты назад
Валентина, наверное, боятся, что жизнь мимо проходит...
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эйвытамнаврху!

34 минуты назад
*мaриxyанaми
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Валентина

35 минут назад
Старые развратники: обколютца своими * и чпокаются потом по подъездам, вот и результат!
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Ученый

43 минуты назад
Народ от безисходности, высоких цен и мизерной зарплаты, после месяца ожидания попав к врачу, получив квитанцию с диким счетом за отопление и прочие радости о которых упорно молчит зомбоящик, начинает пить и сношаться с лицами пониженной социальной ответственностью.
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