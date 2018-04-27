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Организатор подпольного покерного турнира в Липецке попросил назначить ему штраф

2 476
#игорный бизнес
Организатор подпольного покерного турнира в Липецке попросил назначить ему штраф

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны).

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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что подозреваемый организовал азартные карточные игры на территории садоводческого товарищества в Липецке. Под казино он приспособил арендованный трехэтажный садовый дом, где оборудовал помещения столами для игры в покер, приобрел фишки для ставок и колоды карт. Покерные турниры устраивались два раза в месяц и проходили с участием наемного крупье. Круг посетителей был ограничен, в среднем за покерным столом собирались 10-15 игроков, делавших ставки.

Нелегальное казино действовало почти на протяжении года до того момента, когда преступная деятельность подозреваемого была пресечена во взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД России и спецподразделений Росгвардии.

Подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах преступной деятельности, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о прекращении в отношении него уголовного преследования с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Статьей 76.2 УК РФ предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Соблюдены ли эти условия – решать будет суд, в который данное уголовное дело направлено для рассмотрения ходатайства подозреваемого.
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#игорный бизнес

Комментарии (2)

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1

52 минуты назад
Совсем необычно хотел соскочить. Штрафом хотел отделаться
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Макс

сегодня, 15:01
3-х этажный садовый дом))
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