сегодня, 14:40
Организатор подпольного покерного турнира в Липецке попросил назначить ему штраф
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны).
Нелегальное казино действовало почти на протяжении года до того момента, когда преступная деятельность подозреваемого была пресечена во взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД России и спецподразделений Росгвардии.
Подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах преступной деятельности, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о прекращении в отношении него уголовного преследования с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Статьей 76.2 УК РФ предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Соблюдены ли эти условия – решать будет суд, в который данное уголовное дело направлено для рассмотрения ходатайства подозреваемого.
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Макс