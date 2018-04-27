В Липецке не будет официальной первомайской демонстрации

А коммунисты не изменили дедовским традициям.

Первомай в Липецке в этом году будет не тот, как прежде. Липецкий областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Липецкой области" отказался от традиционного шествия трудовых коллективов. Пафосного мероприятия, придуманного прежним вице-мэром Липецка Анной Шамаевой. Профсоюзные лидеры решили ограничиться в этот раз митингом-концертом на площади Петра Великого, который начнется в 10.00, и агитационным молодежным автопробегом (20 автомобилей с профсоюзной символикой отправятся от Арбитражного суда по маршруту Лебедянь-Данков-Лев-Толстой-Чаплыгин-Липецк).



- Митинг-концерт, на который мы ждем до пяти тысяч человек, пройдет под лозунгом "За достойную жизнь и справедливую социальную политику", - сообщила GOROD48 Марина Насонова, советник председателя ФПЛО Анатолия Жидких.



По словам Марины Насоновой, лейтмотивом выступающих станет мысль о том, что в России в общем все хорошо. Вырос МРОТ. Основные права россиян защищены. Власти и работодателям осталось поработать над улучшением качества жизни трудящихся. После окончания митинга на площади Петра Великого силами победителей областного фестиваля самодеятельного творчества трудовых коллективов состоится праздничный концерт.



- Первомай - уже праздник. Никакой борьбы! - сказала советник председателя ФПЛО.



А вот обкому КПРФ покой только снится.



- В 11.00, как обычно, мы соберемся у ДС "Звездный", откуда колонной пройдем по маршруту: улица Космонавтов-улица Гагарина-улица Зегеля-Петровский спуск-площадь Революции. В 12.00 на площади Революции состоится митинг, - сообщил GOROD48 о планах коммунистов второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.



В колоннах коммунистов будет до 500 сторонников идей Ленина-Сталина.



