Общество

сегодня, 13:50

В Липецке не будет официальной первомайской демонстрации

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#Первомай
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В Липецке не будет официальной первомайской демонстрации

А коммунисты не изменили дедовским традициям.  

Первомай в Липецке в этом году будет не тот, как прежде. Липецкий областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Липецкой области" отказался от традиционного шествия трудовых коллективов. Пафосного мероприятия, придуманного прежним вице-мэром Липецка Анной Шамаевой. Профсоюзные лидеры решили ограничиться в этот раз митингом-концертом на площади Петра Великого, который начнется в 10.00, и агитационным молодежным автопробегом (20 автомобилей с профсоюзной символикой отправятся от Арбитражного суда по маршруту Лебедянь-Данков-Лев-Толстой-Чаплыгин-Липецк).

- Митинг-концерт, на который мы ждем до пяти тысяч человек, пройдет под лозунгом "За достойную жизнь и справедливую социальную политику", - сообщила GOROD48 Марина Насонова, советник председателя ФПЛО Анатолия Жидких.

По словам Марины Насоновой, лейтмотивом выступающих станет мысль о том, что в России в общем все хорошо. Вырос МРОТ. Основные права россиян защищены. Власти и работодателям осталось поработать над улучшением качества жизни трудящихся. После окончания митинга на площади Петра Великого силами победителей областного фестиваля самодеятельного творчества трудовых коллективов состоится праздничный концерт.   

- Первомай - уже праздник. Никакой борьбы! - сказала советник председателя ФПЛО.

А вот обкому КПРФ покой только снится.

- В 11.00, как обычно, мы соберемся у ДС "Звездный", откуда колонной пройдем по маршруту: улица Космонавтов-улица Гагарина-улица Зегеля-Петровский спуск-площадь Революции. В 12.00 на площади Революции состоится митинг, - сообщил GOROD48 о планах коммунистов второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.  

В колоннах коммунистов будет до 500 сторонников идей Ленина-Сталина. 

3 762
#Первомай
3

Комментарии (3)

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Маковский

26 минут назад
крут буржуев озверевший норов .Тьерами растерзанные,воя и стеная,тени прадедов,парижских коммунаров,и сейчас вопят парижскою стеною__Слушайте ,товарищи!Смотрите ,братья!Горе одиночкам--выучьтесь на нас!Сообща взрывайте!Бейте партией!Кулаком одним ,собрав рабочий класс (тьер подавил парижскую коммуну)1871г
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Александр

55 минут назад
А под голубыми знаменами наверное все равно выйдут.
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Алкаш

сегодня, 14:47
И правильно. Нечего демонстрации устраивать с требованиями трудящихся. Лучше эти деньги распилить.
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