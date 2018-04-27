Минобороны будет платить солдатам-срочникам повышенные оклады

Минобороны подготовило законопроект, согласно которому с января 2019 года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие в 2 тыс. рублей.

В ведомстве «Известиям» подтвердили, что проект поправок в закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предварительно согласован с органами исполнительной власти.

В документе отмечается, что получаемые срочниками деньги будут ежегодно индексироваться. Также солдат ожидают специальные надбавки за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании.

Максимальная сумма, которую может получить солдат срочной службы, в итоге превысит 10 тыс. рублей. Кроме того, перед увольнением солдату вручат три повышенных «дембельских» оклада.