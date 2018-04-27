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Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Никите Белых
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Суд удовлетворил ходатайство адвоката Андрея Грохотова, который просил отложить заседание из-за плохого самочувствия подзащитного.
«Заседание отложить на 10 мая на 10:00 в связи с плохим самочувствием Белых. Заседание 10 мая будет проходить посредством видеоконференции», — цитирует РИА Новости судью.
1 февраля суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на Белых наложен штраф в размере 48 млн рублей.
Белых задержали в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.